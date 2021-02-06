原标题：“童伴妈妈”和志愿者来了

为了能让农民工父母安心留在打工地过年，这个春节，全省各地团组织依托“童伴计划”，与返乡大学生志愿者一道积极展开行动，让留守儿童感受家的温暖，平安健康过春节。

2月4日，记者来到江油市太平镇庞家场村、泗月村进行了探访。

连接远方亲情

“妈妈，我好想你，你想不想我？你和爸爸在重庆吃得好不好……”2月4日上午11点，今年6岁的泗月村留守儿童朱浩天正在“童伴妈妈”、泗月村党委副书记徐速君的陪伴下给远在重庆的母亲朱菊英打视频电话。

朱菊英通过视频电话告诉记者，虽然没有回家，但是对孩子还是放心。“因为徐书记每隔几天都会拉着孩子和我们打视频电话，有什么情况，我们都能第一时间知道！”

从2015年起，团省委携手中国扶贫基金会等启动“童伴计划”，通过在各村安排“童伴妈妈”，关爱留守儿童。

泗月村有13名留守儿童，作为“童伴妈妈”，徐速君要做的是尽可能掌握每个孩子的具体情况，并根据他们不同年龄阶段的特性协助其各自的爷爷奶奶展开指导。“其中最重要的工作便是每隔几天组织孩子们给父母打视频电话。”

“目前，全省已有1326名‘童伴妈妈’，实现了21个市（州）全覆盖。”团省委相关负责人介绍，这个寒假，“童伴妈妈”将常态化开展在外务工人员子女走访。“我们将通过多种形式进一步增进孩子与父母间的交流。”

让寒假丰富起来

除了“童伴妈妈”，各地团组织还通过返乡大学生等的社会力量，积极面向留守儿童开展“兴趣课程”等志愿服务。

“小朋友们，大家把纸卷成纸筒……”2月4日上午9点，庞家场村“儿童之家”里，绵阳师范大学学生李浩月正在和其他4名返乡大学生一道，为当地14名留守儿童上手工剪纸课。

按照当地团委相关要求，李浩月和其他返乡大学生组成大学生志愿服务队，流动为各村留守儿童提供志愿服务。李浩月介绍，他们一般会提前与各村“童伴妈妈”联系，了解孩子们的具体需求，进而展开有针对性的服务。

江油两个村里上演的温馨画面只是春节期间团组织助力做好留守儿童看护和困难帮扶工作的缩影。“春节期间，全省各级团组织积极组织社区青年志愿者、西部计划志愿者、研究生支教团成员等展开活动，为留守儿童送上包括学业辅导、心理疏导、亲子交流、兴趣课程等一系列志愿服务。”团省委相关负责人介绍。（张庭铭）

(责编：扶婧颖、孝金波)