原标题：对未成年人权益进行全方位综合保护

福建省福清市人民检察院从办理的3起“黑校车”危险驾驶案中发现线索，通过调查发现辖区有16所幼儿园未经审批擅自开班办学，在园幼儿约1500名，且存在诸多安全隐患，于是依法向市政府、市教育局及7个街道办事处（镇政府）发出检察建议，监督有关部门及时清理、整顿，保障幼儿安全。

这是全国检察机关未成年人检察部门办理的第一件“等”外探索未成年人公益诉讼案件，也是未成年人检察业务统一集中办理的一次生动实践。

在试点基础上，2020年12月，最高人民检察院印发通知明确要求，自2021年起，未成年人检察业务统一集中办理工作在全国检察机关稳步全面推开，标志着全国检察机关涉未成年人刑事、民事、行政、公益诉讼检察业务将由分散办理平稳过渡到统一集中办理。

未检业务统一集中办理有哪些优势？取得了怎样的成效？下一步如何深入推进？《法治日报》记者带着这些问题，采访了最高检第九检察厅及江苏、山东、重庆等地检察机关。

综合保护

生母对非婚生子女不履行抚养义务，河北沧州检察机关开展社会调查后，支持起诉追索抚养费，主动维护儿童权益；发现辖区一些经营性互联网文化单位传播违法涉毒品音视频，影响未成年人身心健康，北京海淀检察机关发出检察建议书，推动开展全面清理整治……

最高检第九检察厅厅长史卫忠介绍说，大量案例表明，未成年人受到伤害却得不到及时有效的权益保护，就很容易走向违法犯罪或者遭受更大的伤害。整合涉及未成年人的刑事执行、民事、行政、公益诉讼检察业务交由未检部门统一集中办理，既是最大限度维护未成年人合法权益的客观需要，也是切实加强和改进新时代未检工作，促进未成年人保护社会治理的必由之路。

从2018年1月起，最高检在北京、重庆、福建等13个省份部署开展未检业务由未成年人检察部门统一集中办理试点工作，强化未成年人综合司法保护。2019年1月，全国检察长会议对继续深化试点工作作出部署。在此期间，河北、吉林、贵州等8省份也先后主动开展试点工作。

作为第一批试点单位，重庆市检察院2018年确定了9个基层院和3个分院为试点院，2019年新增5个单位，2020年已实现三级院未检业务统一集中办理。

“通过统一集中办理，能够对在刑事案件中发现的侵害涉案未成年人的民事、行政权益行为及时纠正，可以有效维护未成年犯罪嫌疑人和被害人的合法权益。”重庆市人民检察院检察八部主任陈萍说。

“试点前，我们对未成年人更多的是从刑事检察职能的角度进行保护，对办案中发现的涉及未成年人的民事救济、刑事执行监督等，通常是将线索移交给相应的检察职能部门。”山东省烟台开发区人民检察院检察官曲琳说，统一集中办理后，在办案监督的同时，更加注重对涉案未成年人的帮教和救助，更加强调监督的主动性、及时性和有效性，形成未成年人保护职能的最大发挥。

曲琳举例说，在办理闫某虐待案、汤某强奸案等监护侵权案中，从有利于被害人身心健康的角度考量，及时开展法律援助、司法救助，并提出撤销、变更监护权的建议，取得了良好的社会效果。

对于未检业务统一集中办理的优势，江苏省张家港市人民检察院第五检察部副主任盛敏也深有体会。她说，未检检察官熟悉未成年人身心发展特点，在办理涉未案件时更具优势，且在保护未成年人权益社会化支持体系建设方面也有经验和机制等优势，改革有利于实现对未成年人全面综合司法保护。

硕果初结

一起交通事故，家长车祸身亡，3名未成年子女无人监护。重庆市涪陵区人民检察院在大量走访基础上，通过支持起诉确定孩子姑姑为监护人，协调相关部门落实孤儿救助金政策；针对有亲属私分赔偿款的情况，及时向法院发函暂停财产分配，搭建起民政部门和监护人共管被监护人合法财产、检察跟踪监督机制。

“在办好案件的基础上，我们还联合民政部门建档，对这类未成年人重点关注，进行综合救助，取得了良好的社会效果。”陈萍说。

近年来，随着未检业务统一集中办理工作的稳步推进，各地积累了有益经验，探索了各具特色的未检工作新模式，取得了明显成效。

福建省人民检察院第九检察部主任王曦告诉记者，福建各试点院开展未检刑执试点工作，把监督与帮教延伸至刑事执行领域；开展未检民事检察业务，通过支持起诉等方式强化对监护侵害的干预与救济；开展未检行政、公益诉讼检察业务，结合办案发挥检察建议作用，推动完善相关领域涉未成年人社会治理，维护未成年人合法权益。

王曦举例说，截至2020年12月，福建试点院共对430名涉罪未成年人开展羁押必要性审查，提出释放或变更强制措施建议125人，直接释放或变更强制措施136人，进一步推动少捕慎诉少监禁的未成年人刑事政策落实。

四川巴中、浙江杭州、河南南阳等地推动实现对未成年人的集中关押、分片区集中关押，较好落实“分别关押、分别管理、分别教育”。山东、江苏、甘肃等地在追索未成年人抚养费、“控辍保学”等民事诉讼中积极支持起诉。

各地还重点加强对未成年人遭遇监护侵害与监护缺失的干预，对于父母或者其他监护人性侵害、遗弃、虐待、暴力伤害未成年人或怠于履行监护职责严重损害未成年人身心健康的，在依法惩处的同时，建议、支持有关部门、组织或个人向法院起诉撤销监护人资格，确保未成年人得到妥善监护照料。

史卫忠介绍说，2020年，全国检察机关受理撤销监护权案件446件，同比上升3.1倍；支持个人起诉202件，支持单位起诉109件；为未成年人普遍提供了心理疏导、法律援助、情感抚慰等方面的关爱和帮助，并会同民政等部门共同做好对未成年人的综合救助、生活安置等工作。

创新发展

如何进一步推进这项改革，充分发挥检察职能作用，更好地维护未成年人合法权益，检察官们积极建言献策。

“目前，未检员额检察官大部分是刑检检察官，对民事、行政、公益诉讼、刑事执行这些领域的业务相对不熟悉，且民事、公益诉讼等业务需要发挥主观能动性发现案源和线索，这需要今后更加积极主动作为，不断探索创新。”盛敏说，未检工作程序复杂，加之帮教等工作难以具体量化，统一集中办理在一些地方会出现工作量大幅增加的情况，建议适当增加未检办案力量，加强学习培训，提升检察官业务素能。

王曦则提出，应在优化未检队伍培养机制、提升未检干警整体业务水平的同时，主动加强与执检部门、民行部门沟通配合，建立侵害未成年人权益线索移送机制，共享执行信息和监督经验。

史卫忠介绍说，下一步，未检部门将全面开展未成年人刑事案件羁押必要性审查、在押未成年人监管活动监督、未成年人社区矫正活动监督、监护侵害和监护缺失监督等工作，同时结合民法典、新修订的未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等有关未成年人保护的新规定新任务新要求，主动推进未成年人民事检察、行政检察工作，积极稳妥开展未成年人公益诉讼检察工作。

他举例说，对于监护人严重损害未成年人身心健康及合法权益，或不履行监护职责致未成年人处于危困状态等监护侵害行为，依法通过督促、支持起诉等方式开展监督；对于监护人缺乏有效监护能力，或因客观原因事实上无法履行监护职责等监护缺失情形，依法妥善进行监护干预和保护救助工作。

“我们还将积极开展涉及未成年人监护、代理、抚养、收养、继承、教育等民事、行政案件的审判监督和执行活动监督，重点强化对当事人为未成年人或者诉讼请求可能对未成年人利益产生重大影响的民事、行政审判活动的监督，重点强化对农村留守儿童、事实无人抚养儿童等特殊群体权益保护工作的监督，探索开展有关促进行政争议实质性化解工作。”史卫忠说，要通过深化改革，推动未检业务更好地发展，护航未成年人健康幸福成长。（记者 蔡长春 杜洋）

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