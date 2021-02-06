原标题：新华社北京2月5日电题：父母就地过年，老家的孩子能得到妥善照料吗？ 新华社记者

还有不到一周就是春节了，很多“打工人”响应号召就地过年。但让这些就地过年父母无比牵挂的是，他们留在老家的孩子能否得到妥善照料，安全、幸福地度过一个特殊的春节？

记者采访了解到，各地实施了相关措施，从心理辅导、心理关怀和物质援助等各个方面帮助留守儿童平安欢度春节，着力解除外出务工家长的后顾之忧。

·父母“缺席”的春节

得知爸妈今年又不回家过年，11岁的李淏忍不住泪光闪闪：“去年爸爸妈妈就因为疫情没回来。”

李淏常年和爷爷奶奶生活在甘肃省白银市会宁县太平镇金堂村，他的父母亲都在北京打工。爸妈在北京打工，省吃俭用存下的钱用来抚养孩子、赡养老人。

一年到头，李淏和父母朝夕相处的时间寥寥无几，春节就成了他最期待的节日。“每年春节，爸爸从北京回来，都会带来好多零食、玩具和衣服。”李淏说，父母陪在身边、带他游玩，让他感到自己也是个被宠爱的孩子。

留守的孩子想念爸妈，他乡的爸妈牵挂孩子。“已经快两年没和儿子见面，不知道他会不会生我的气。”远在北京的李琪最放心不下的就是儿子李淏，对他来说，春节是家人团聚的时节，老人和孩子少了自己陪伴，难免孤单。

除了思念，在这个无法与父母团聚的春节，孩子们身上的“小缺失”也被留了下来。“我的书包用了好多年了，背带都断了2次了，一直想换个新书包，但爸爸妈妈不回家这个愿望就没法完成了。”山东省菏泽市11岁的刘雪媛（化名）说。

冬日清晨的大别山区，格外清冷。在安徽省安庆市岳西县毛尖山乡板舍村，11岁的小江还未起床，乡留守儿童服务中心的刘磊老师已经上门，在向她爷爷奶奶询问家里情况。

小江生长在单亲家庭，她快一年未见到在外务工的父亲，虽然今年过年无法团聚，但活泼开朗的她说并未感到孤单，“有爷爷奶奶陪伴，有村里小伙伴一起玩。和爸爸约好了春节后找时间见。”

·“爱不缺席”，带来不一样的温暖

日前，民政部下发通知，就加强寒假春节期间父母就地过年的农村留守儿童关爱服务工作作出具体部署。要求乡镇（街道）人民政府、村（居）民委员会要组织儿童督导员、儿童主任切实担起职责、发挥作用，春节前夕对父母双方均就地过年的农村留守儿童情况至少开展1次集中摸底。要切实强化监护责任落实，确保每一名父母就地过年的农村留守儿童都有明确的被委托照护人妥善照料。

据甘肃省民政厅副厅长蔡强介绍，民政部门正在发动各地儿童督导员、儿童主任、社区工作者等定期探视，落实各社区、各村的留守儿童监护情况，摸底排查消防、食品等安全隐患，并组织提供助医、助学和生活照料等服务。

得知当地民政部门对儿子李淏和父母的关切，李琪总算松了口气。“感谢政府对老人和孩子的照顾，这让我们这样没法回家过年的务工人员心里踏实多了，等疫情过去，我就带儿子来北京完成他的心愿，看天安门、爬长城！”李琪说，每天他都会和儿子视频通话，通过这种方式多陪陪儿子。

就在一周前，刘雪媛想要一个新书包的愿望终于实现了。在山东省菏泽市妇联举办“情暖童心 让爱回家”2021年寒假儿童关爱服务活动中，“爱心妈妈”为她送去了羽绒服、棉裤还有一个各种漂亮文具的崭新的书包。

在安徽省，当地民政部门组织了全省近2万名儿童督导员、儿童主任在春节前夕对父母双方均就地过年的农村留守儿童开展1次集中摸底，确保每名农村留守儿童都有被委托人。淮南市启动“心语新愿 关爱同行”关爱保护留守儿童和困境儿童新年微心愿活动，由社工、义工代表和媒体代表集中收集心愿礼包、转送到每位孩子手上。先期投入的100个心愿仅仅20分钟就被爱心人士领取完毕。

“心愿上写着想要6个甜甜圈，我们又多买了些蛋糕，由社工统一送去。虽然他父母在外过年，希望小朋友也可以过个甜甜的年。”市民许娟在媒体平台看到心愿墙后，和读四年级儿子领取了一个心愿。

·做好留守儿童“后半篇文章”

虽然当前多地都在积极采取措施关爱留守儿童，但由于基层力量不足、专业人士匮乏等原因，也出现了服务体系不够健全、关爱措施不够精准、政策落实不够到位等问题。

“通过集中摸底，全县有近50名父母就地过年不返乡的留守儿童。我们会进一步细化分类，为留守儿童提供更精准的关爱服务。”甘肃省会宁县民政局儿童福利股股长万彩红坦言，虽然这些留守儿童得到了各地重视，但基层在心理疏导方面还存在欠缺。

“妥善照顾留守儿童，既是外出务工人员的现实关切，也直接关系到就地过年之举能否落地。”山东大学社会学教授马广海认为，应统筹解决好就地过年外出务工人员“大后方”的问题，真心真意、用心用情帮助留守儿童安心、舒心地过好年。

马广海建议，深入了解当前留守儿童学习、生活、家庭监护等状况，摸清底数，建立台账，一人一策、一户一策；针对不同需求，开展亲情关爱、心理疏导、学业辅导、生活照料、项目帮扶等多方面的关爱服务。

山东社会科学院人口学研究所副所长高利平认为，外出务工人员所在的企业，要了解其家庭存在的实际困难，力所能及地给予关爱和帮助。外出务工人员输入地、输出地所在街道、社区以及工会、共青团、妇联等群团组织，要加强对接、协作联动，深入摸排、掌握每一名农民工的家庭情况和现实困难，了解他们的所需所想所求所盼，理出服务保障清单。（记者孙晓辉、文静、叶婧、陈尚营、张紫赟、任延昕）

(责编：扶婧颖、孝金波)