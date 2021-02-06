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处处是家乡——学校里的“留守年”

2021年02月06日12:49 | 来源：新华网
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原标题：处处是家乡——学校里的“留守年”

2月4日，在安徽工贸职业技术学院，5名留守的河北石家庄籍学生在校园里合影。新华社记者 周牧 摄

春节临近，位于安徽省淮南市的安徽工贸职业技术学院大多数学生已经放假回家，但5名河北石家庄籍的学生由于疫情防控原因要在学校过个“留守年”。

5名学生都是第一次没有回家过年，学校采取了多种措施保障他们的生活和安全，教职工也不定期地去探望他们。

校园里冷冷清清，但这5名学生将自己的生活安排得丰富合理，每天运动、看书，时不时和家人视频聊天，互报平安。

农历腊月二十三，学校教职工和留守的学生们一起包饺子，吃了顿丰盛的团圆饭，让几个孩子在他乡也不感到孤单。

2月4日，在安徽工贸职业技术学院，学校教职工和留守的学生们一起包饺子。新华社记者 周牧 摄

2月4日，在安徽工贸职业技术学院，河北石家庄籍学生康怡（右）和梁维玲在打羽毛球。新华社记者 周牧 摄

2月4日，在安徽工贸职业技术学院，河北石家庄籍学生武琛涛在为大家写春联。新华社记者 周牧 摄

2月4日，在安徽工贸职业技术学院，4名河北石家庄籍女生在运动场上散步。新华社记者 周牧 摄

2月4日，在安徽工贸职业技术学院，河北石家庄籍学生杨世贤（右）和康怡在图书馆看书。新华社记者 周牧 摄

(责编：扶婧颖、孝金波)

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