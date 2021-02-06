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北京高校新增21个拔尖学生培养基地

2021年02月06日11:17 | 来源：北京青年报
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原标题：北京高校新增21个 拔尖学生培养基地

教育部昨天（2月5日）公布第二批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地名单，以加快培养基础学科拔尖人才。在首批（2019年度）遴选建设的104个基础学科拔尖学生培养基地的基础上，此次增设了95个基地，其中北京高校的有21个，主要集中在北京大学、北京师范大学等“双一流”高校。

从此次增设的基地名单看，基础学科拔尖学生培养计划2.0的实施范围从拔尖计划1.0的纯理科，拓展到大理、大文、大医，包括力学、计算机科学、天文学、地理科学、大气科学、心理学、哲学、经济学、中国语言文学、历史学、中药学等20个类别。两批合计有60所高校、199个基地入选。入选高校涵盖中央部委所属高校和地方高校，体现了“唯水平不唯身份”。教育部高等教育司负责人表示，拔尖计划2.0的重点改革要实现“四个突破”：拓围，实施范围从纯理拓展到大理、大文、大医；增量，用10年左右时间培养数万名基础学科拔尖学生；提质，推动质量变轨，培养能在无人区探索、领跑的领军人才；创新，创新基础学科拔尖学生培养模式，形成拔尖人才培养的中国方案。

北京青年报记者在增设的95个基地名单中看到，按学科划分，此次生物科学基地增设数量最多，多达23个；其次是数学和物理学基地，有22个；化学、计算机科学基地的数量有21个。按高校划分，北京大学、北京师范大学此次增设较多，增设了5至6个基础学科拔尖学生培养基地。首都师范大学是名单中极少数的地方高校之一，设立了历史学拔尖学生培养基地。（记者 雷嘉）

(责编：扶婧颖、孝金波)

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