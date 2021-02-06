原标题：新版拔尖计划实现了哪些“升级”

近日，教育部公布第二批基础学科拔尖学生培养计划（简称“拔尖计划”）2.0基地（2020年度）名单，在首批遴选建设104个基础学科拔尖学生培养基地的基础上，再新增95个基地，拔尖计划2.0两批共遴选199个基地。

教育部相关负责人指出，自2009年拔尖计划1.0实施以来，拔尖计划已经成为创新“试验田”、后备人才库和改革“领跑者”。为加快培养基础学科拔尖人才，教育部以基地建设为载体推动计划全面实施，拔尖计划迎来2.0时代。

未来十年，2.0时代拔尖人才培养基地有哪些新变化、新特点？拔尖人才将在哪些高校培养，又将如何培养？

拓围增量实现突破

记者了解到，2009年，教育部会同中组部、财政部启动实施拔尖计划1.0，累计培养学生1万余名，已毕业的6647名学生中98%继续攻读研究生，32%进入世界前50名的学科深造，逐步呈现出成为未来科学领军人才的潜质。

拔尖人才1.0计划，促进了青年英才脱颖而出；拔尖人才2.0计划，蓄势待发。该负责人指出，拔尖人才2.0计划将用10年左右时间培养数万名基础学科拔尖学生，按照“拓围、增量、提质、创新”的总体思路，着力培养未来杰出的自然科学家、社会科学家和医学科学家，为把我国建成世界主要科学中心和创新高地奠定人才基础。

同济大学高等教育研究所副教授张端鸿发现，1.0计划主要是选择了11所高校开展试点，2.0计划则扩展到了60所高校。“既包括了综合性院校、理工见长院校，也包括了师范、财经、医药、农林等行业特色鲜明的院校，部属院校和地方院校、中东西部院校也都有覆盖，部分高校首次入选基础学科拔尖学生培养基地。”

教育部相关负责人指出，本次基础学科拔尖学生培养计划2.0的实施范围从拔尖计划1.0的纯理拓展到大理、大文、大医，包括数学、物理学、哲学、历史学等20个类别。

这位负责人还表示，高校类型呈现多样化，入选高校包括多种类型，鼓励高校分类探索基础学科拔尖人才培养。“与此同时，入选高校涵盖中央部委所属高校和地方高校，体现了‘唯水平不唯身份’。”

记者梳理发现，在这60所高校中有四所非“双一流”建设高校各有1个基地入选，分别是南方医科大学、山西大学、沈阳药科大学、东北财经大学。“入选高校的多元化，缓解了发展性与公平性之间的矛盾。”北京师范大学高等教育研究院教授李奇说。

聚焦“选培评”，拔尖人才培养关键环节

在此次公布的名单中，南开大学哲学院哲学拔尖学生培养基地成功入选，2020年南开大学开办哲学伯苓班。据学校介绍，南开大学将持续探索以“公能”和“创新”为主线的人才培养体系，以伯苓学院为实施拔尖计划2.0的平台，创新育人模式、厚植育才土壤，深化书院制、导师制、学分制“三制”改革，对标国际先进水平，建设基础学科拔尖学生培养一流基地。

该负责人指出，选、培、评是拔尖人才2.0计划关键聚焦的“三个环节”。选拔上，通过入校后二次选拔、高考“强基计划”、高中“英才计划”等渠道选鉴对基础学科有志向、有志愿、有志趣的拔尖学生，让异“才”纷呈、脱颖而出。

培养上，“书院制重在创设环境，注重‘浸润’‘熏陶’‘养成’‘感染’‘培育’，推动实现学生快成才、多成才、成大才，成才率高、成大才率高，让学生不跑偏、不走极端；导师制重在言传身教，吸引理念新、能力强、肯投入的名师、大师参与拔尖计划，引导学生的学术成长和人生成长，激发学术兴趣和创新潜力；学分制重在制度设计，以学分积累作为学生毕业标准，支持拔尖学生自主构建培养方案，实施弹性学制允许提前毕业、探索荣誉学位增强挑战性和荣誉感，为学生成长成才提供制度安排。”该负责人说。

最后，“评价上则坚持长周期、过程性、科学性评价，完善学生自我评价和导师、学校、社会、行业评价等结合的多元主体评价机制。”该负责人说。

从微观到宏观，实现拔尖人才培养的基本布局

张端鸿认为，此次名单的发布，总体上实现了基础学科拔尖学生培养的整体布局，要求高校结合本校的学科和专业特色，在学校层面做好基础学科拔尖学生培养体系的构建和优化，逐步形成个性化的选拔、培养和评价方案。

李奇提出了学校层面还需细化的问题，比如培养方案上如何从“自主性、参与性和批判性”上开出药方。另外，李奇认为，学校还需处理好拔尖人才培养基地的定位问题。“本科学生的通识教育也很重要，拔尖人才是培养专业限定人才还是宽口径拔尖人才，这是需要学校再探索的。”

“另外，还要建立有效的激励和约束机制，确保核心师资将主要时间和精力投入到人才培养上来，实现有效的科教融合。形成有效的基础学科拔尖学生培养投入保障机制，在财务、资产、设施设备和文化氛围等方面为基础学科拔尖学生培养提供良好的保障。此外，还要探索有效的基础学科拔尖学生培养评价机制，对培养成效和存在问题实现动态跟踪，及时做好调整和优化。”张端鸿说。

该负责人介绍，未来教育部将开发线上书院，充分利用新一代信息技术，为拔尖学生营造课内课外、校内校外、线上线下相结合的学习和生活社区，设“学海从游”“星空探索”“书院论道”等模块，目前已导入800余项育人资源。

此外，教育部还将从组织交流活动、创设拔尖计划内刊（季刊）、加强理论研究、出版相关书籍等方面促进基础学科拔尖学生培养基地的交流工作。

（本报记者 杨飒 晋浩天）

(责编：扶婧颖、孝金波)