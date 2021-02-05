人民网北京2月5日电 （记者孙竞）教育部今天公布基础学科拔尖学生培养计划（以下简称“拔尖计划”）2.0基地（2020年度）名单，北京大学、清华大学、北京航空航天大学、同济大学等高校的95个基地入选。截至目前，“拔尖计划”2.0已遴选出60所高校的199个基地。

自2009年教育部会同中组部、财政部启动实施“拔尖计划”1.0以来，“拔尖计划”已经成为探索拔尖人才培养的有效路径，促进了青年英才脱颖而出，带动了本科教育教学质量的整体提升。2018年，教育部会同科技部等六部门在前期十年探索的基础上启动实施“拔尖计划”2.0，并于去年9月公布了首批（2019年度）遴选建设的104个基础学科拔尖学生培养基地。

教育部高等教育司负责人在答记者问时介绍，“拔尖计划”1.0累计培养学生1万余名，已毕业的6647名学生中98%继续攻读研究生，32%进入世界前50名的学科深造，逐步呈现出成为未来科学领军人才的潜质。

记者注意到，基础学科拔尖学生培养计划2.0的实施范围从“拔尖计划”1.0的纯理科类拓展到大理、大文、大医，包括数学、物理学、力学、化学、生物科学、计算机科学、天文学、地理科学、大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、心理学、哲学、经济学、中国语言文学、历史学、基础医学、基础药学、中药学等20个类别。

与“拔尖计划”1.0相比，基础学科拔尖学生培养计划2.0不仅在总体上实现拓围增量，在高校类型上也更加多样化。入选的高校，既有综合类大学，也包括了理工、师范、财经、医药、农林等多种类型大学，鼓励高校分类探索基础学科拔尖人才培养。

在地域上，“拔尖计划”2.0的两批基地实现了东中西部全覆盖。其中，东部9个省份、中西部10个省份。教育部高等教育司负责人表示，以基地建设为载体，鼓励中西部高校以“拔尖计划”2.0为牵引，带动人才培养质量的整体提升。

“‘拔尖计划’2.0要实现用10年左右时间培养数万名基础学科拔尖学生，培养能在无人区探索、领跑的领军人才，创新基础学科拔尖学生培养模式，形成拔尖人才培养的中国方案。”该负责人指出。

他同时介绍，“拔尖计划”2.0还将探索书院制、导师制、学分制“三制”改革。书院制重在创设环境，注重“浸润”“熏陶”“养成”“感染”“培育”，推动实现学生快成才、多成才、成大才，成才率高、成大才率高，让学生不跑偏、不走极端；导师制重在言传身教，吸引理念新、能力强、肯投入的名师、大师参与拔尖计划，引导学生的学术成长和人生成长，激发学术兴趣和创新潜力；学分制重在制度设计，以学分积累作为学生毕业标准，支持拔尖学生自主构建培养方案，实施弹性学制允许提前毕业、探索荣誉学位增强挑战性和荣誉感，为学生成长成才提供制度安排。

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