人民网北京2月5日电 （记者孙竞）近日，教育部办公厅印发《本科层次职业教育专业设置管理办法（试行）》（以下简称《办法》），提出本科层次职业教育专业的设置条件与要求。高校设置本科层次职业教育专业应紧紧围绕国家和区域经济社会产业发展重点领域，服务产业新业态、新模式，对接新职业，聚焦确需长学制培养的相关专业。

2019年1月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，提出开展本科层次职业教育试点。教育部职业教育与成人教育司负责人表示，教育部先后公布23所本科层次职业教育试点学校和4所独立学院转设的本科层次职业学校，组织论证形成涉及16个专业大类的80个试点专业。2020年，教育部又对职业教育专业目录进行一体化修（制）订。

根据《办法》，今后由教育部制订并发布本科层次职业教育专业目录，每年动态增补，五年调整一次。高校依照相关规定，在专业目录内设置专业。

专任教师中，“双师型”教师占比不低于50%

《办法》要求，设置本科层次职业教育专业须有完成专业人才培养所必需的教师队伍。全校师生比不低于1:18；所依托专业专任教师与该专业全日制在校生人数之比不低于1:20，高级职称专任教师比例不低于30%，具有研究生学位专任教师比例不低于50%，具有博士研究生学位专任教师比例不低于15%。

本专业的专任教师中，“双师型”教师占比不低于50%。来自行业企业一线的兼职教师占一定比例并有实质性专业教学任务，其所承担的专业课教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的20%。

同时，设置本科层次职业教育专业要有省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队，或省级及以上教学名师、高层次人才担任专业带头人，或专业教师获省级及以上教学领域有关奖励两项以上。

实践教学课时占总课时的比例不低于50%

《办法》指出，设置本科层次职业教育专业需有科学规范的专业人才培养方案。培养方案应校企共同制订，需遵循技术技能人才成长规律，突出知识与技能的高层次，使毕业生能够从事科技成果、实验成果转化，生产加工中高端产品、提供中高端服务，能够解决较复杂问题和进行较复杂操作。

“实践教学课时占总课时的比例不低于50%，实验实训项目（任务）开出率达到100%。”《办法》明确。

此外，设置本科层次职业教育专业需具备开办专业所必需的合作企业、经费、校舍、仪器设备、实习实训场所等办学条件，包括应与相关领域产教融合型企业等优质企业建立稳定合作关系，有稳定的、可持续使用的专业建设经费并逐年增长，有稳定的、数量够用的实训基地等。

连续3年不招生的，应及时撤销该专业点

《办法》规定，高校设置本科层次职业教育专业应以专业目录为基本依据，符合条件的高等职业学校（专科）设置本科层次职业教育专业总数不超过学校专业总数的30%，本科层次职业教育专业学生总数不超过学校在校生总数的30%。

教育行政部门对本科层次职业教育专业组织阶段性评价和周期性评估监测，高校所开设专业出现办学条件严重不足、教学质量低下、就业率过低等情形的，应调减该专业招生计划，直至停止招生。连续3年不招生的，原则上应及时撤销该专业点。

教育部职业教育与成人教育司负责人强调，教育部将结合地方职业教育创新发展高地等工作，支持各地结合实际探索本科层次职业教育。同时强化对试点工作的持续指导，严格按照《办法》规定执行，确保不走样，坚决防止“一哄而上”。

(责编：孙竞、申亚欣)