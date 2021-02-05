人民网北京2月5日电 教育部近日印发《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》和《革命传统进中小学课程教材指南》（以下简称“两个指南”），对中华优秀传统文化和革命传统进中小学课程教材的基本原则、总体目标、主要内容、载体形式、学段和学科要求等，做了统筹设计和科学安排，强调素养导向、系统规划和全科覆盖。

《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》基于当前中小学中华优秀传统文化教育现状，重点围绕中华优秀传统文化进中小学课程教材“进什么、进多少、如何进”的问题，强化顶层设计。

在“进什么”问题上，要求处理好育人目标与内容形式的关系，从厚植中华文化底蕴、增强民族自豪感、坚定文化自信、做堂堂正正的中国人等育人目标出发，遴选蕴含核心思想理念、中华人文精神和中华传统美德的中华优秀传统文化内容和载体形式。

在“进多少”问题上，强调处理好共同基础与个性拓展的关系，注重面向全体学生，结合学生年龄特征，明确各学段学生学习中华优秀传统文化的基础要求，同时为学生提供基于兴趣爱好拓展延伸的空间。

在“怎么进”问题上，注重处理好总体要求和学科特点的关系，将中华优秀传统文化进课程教材的总体要求分解安排到中小学各学科。各学科从自身特点出发，注重发挥各自优势，彼此协调配合，形成有机整体，强调以语文、历史、道德与法治（思想政治）三科为主，艺术（音乐、美术等）、体育与健康有重点地纳入，其他学科有机渗透，“3+2+N”全科覆盖。

《革命传统进中小学课程教材指南》是第一个对中小学革命传统教育进行专门系统规划的文件。将革命传统界定为中国共产党在百年历史进程中为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福而不懈奋斗中形成的政治觉悟、革命斗争精神、高尚品质和优良作风，包括新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设三个时期。从中国共产党的领导地位、理想信念、人民立场、思想路线、革命斗争精神、爱国情怀、优良作风七个方面明确了革命传统教育的主题内容，强调夯实学生听党话、跟党走的思想根基。

该教材指南依据学科内容体系和独特育人功能，把反映革命传统重要人物事迹、重大事件、伟大成就、重要论述作品、节日纪念日、故居遗址遗物、馆藏文物等适宜内容纳入课程教材，细化不同学科革命传统教育的重点内容和形式，形成以统编三科为主、艺术（音乐、美术等）学科有重点纳入，其他学科有机渗透的“3+1+N”学科结构安排。

据悉，“两个指南”的印发为国家课程教材、地方课程教材和校本课程建设提供了政策依据，也为学校教育教学活动提供了具体指导，它标志着事关中国特色社会主义事业兴旺发达、后继有人，事关党和国家长治久安的重大主题教育进入系统化、制度化、长效化的新阶段。

(责编：郝孟佳、申亚欣)