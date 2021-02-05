近日，湖北一小学校长建议中小学校设置“爸爸接送日”，以激发家庭教育的“父能量”，称爸爸接送对孩子的独立、理性、坚强、探索、创造等品格的培育起到重要作用。

“接送孩子上学的除了老人，多是妈妈；参加学校家长会，绝大多数是妈妈；学校开展大型活动时，参与的多半还是妈妈。爸爸去哪儿了？”对多数中国家庭而言，这样的描述很写实。

不过，对于“爸爸接送日”的建议，网友却没有一边倒的支持。有人认为，这种建议不切实际，有人为制造麻烦、形式主义之嫌；如果原本就是爸爸接送，是否还要设置妈妈接送日？有人表示，学校硬性要求不合理，爸爸不到场的，就要叔叔、伯伯、舅舅等男性来接送。单亲家庭怎么办？还有的爸爸在评论区大诉苦水，孩子三点就放学，自己天天加班到深夜，时间根本对不上……

说到底，“爸爸接送日”只是一种形式，目的是重申父亲在家庭教育中的作用，希望男性群体认识到，多抽时间陪伴孩子的成长，不做甩手掌柜，才能更好地尽到当父亲的责任。与欧美国家相比，中国家庭里父亲普遍参与教育率低，有意无意缺席了儿女的成长。“不缺席”的爸爸成了奢侈品，“丧偶式育儿”成了很多中国妈妈的生活真实写照。

在欧美等国家，全职奶爸的数量更多一些，公共场合和社交平台随处可见抱着孩子的年轻父亲。他们选择和妻子平分产假，分担抚养任务，轮流照顾孩子。反观国内，尽管“男主外女主内”的坚冰被打破，但偏见仍然存在，“家庭煮夫”仍是凤毛麟角。还有不少父亲，以工作忙为借口，推卸责任，在婚姻和家庭教育中冷眼旁观。

根据世界银行数据显示，2020年中国女性劳动参与率位列全球第55位，与大部分发达国家和大型经济体相比都处于高位。然而，中国女性的高就业率，更反衬出家庭结构性的不平衡。她们被要求一面貌美如花，一面赚钱养家，还要完成传统社会对女性角色的期待，独自承担育儿重担。如果从经济义务对等的角度出发，中国女性同样要在职场打拼，却被传统家庭结构和观念拖拽，无法公平分配育儿责任。“男人就不该带孩子做家务，女人陪伴和教育孩子是分内的事，女人做家务是她的天职……”时至今日，还有不少父亲拿性别偏见当借口，让配偶承受“丧偶式育儿”、严峻职场的双重压力。

前段时间，辩论综艺节目设置了一期辩题，“老婆年薪百万，我要不要当全职爸爸”。一名辩手的发言引发很多共鸣：“父爱和母爱是没有任何人可以替代的工作，缺失的母爱，父亲怎么补？”婚姻中，两个人的地位应该是平等的，“谁赚钱多谁就不用做家务不用带孩子”，这种观点不该适用于家庭，没有人应该做兼职的父母。

破解“丧偶式育儿”，“爸爸接送日”只是开始。没有一种付出是理所应当，激起家庭教育的“父能量”，需要更多实质大于形式的举动，创造条件让更多父亲参与其中，共同体会育儿甘苦。这亟待家庭观念的更新迭代，打破“母职育儿”的观念桎梏，为女性群体松绑减压。

（作者：白晶晶，系媒体评论员）

（ 2021年02月05日 02版）

(责编：何淼、邓志慧)