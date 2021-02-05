本报杭州2月4日电(中青报·中青网记者 李剑平)今天，浙江省教育厅党委书记、厅长陈根芳在2021全省教育工作会议上通报，2020年该省推动健全义务教育教师收入稳定增长机制，全省90个县（市、区）首次全部实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均水平。

在浙江省，教师职业的吸引力越来越强。据统计，2020年全省51%的师范类本科专业录取分数线在“一段线”以上，比2019年提高8%。陈根芳说，一流学生读师范类院校或专业，为培育一流教师团队打下坚实基础。全省师范类院校和专业要突出主责主业，积极参与教师教育攀登计划，完善双学科复合型硕士层次中学教师培养试点。

平湖市教育局党委书记、局长王郁春在会议上介绍，该市探索教师绩效分配改革，把教师队伍放到更加突出的位置，不断深化教师制度综合改革，全面提升教师队伍的专业化水平。

关于教师绩效改革的背景，王郁春说，长期以来，教师的待遇提升，往往是按照人均等额增长的方式，下拨到各学校，再由学校下发到教师手中。但是，不同学段、学校、教师之间，工作绩效、强度、压力和难度不同，收入差距却没有拉开，存在着“大锅饭”现象，影响了教师工作的积极性。此外，传统的学校校级管理岗位设置“行政化”意味较浓。中层干部“领头雁”作用被削减。班主任工作“专业化”成长缺少平台。教师队伍“获得感”不强等。

从2017年起，平湖市实行学校“校分制”考核，对学校进行差异化奖励。改变了原来由财政部门根据学校教师数按人均直接下拨绩效考核奖到学校的做法，变成由市财政按核定绩效总量下拨到市教育局，再由市教育局根据“校分制”考核进行二次分配。

“校分制”考评奖励由学校发展性评价和年终考核结果奖、“五育”质量奖、学校教职工平均日常工作量奖、学校专项管理工作考核奖以及其他各类专项奖励组成，从工作强度、教育质量、综合评价等5个方面拉开了校际的分配差距。

据王郁春介绍，平湖创新学校奖励性绩效分配机制，实行教师评价“教分制”改革，各校根据教师的工作量、岗位职责履行、教育教学业绩等要素，着力构建符合教育教学和教师成长规律、导向明确、标准科学、体系完善的“教分制”考核办法，从而激发广大教职员工工作的积极性和主动性。

平湖在嘉兴市率先推行校长“职级制”改革，去除学校行政化，让学校回归教育本位，形成了职级能上能下、待遇能高能低、流动能进能出的良好氛围。王郁春说，“平湖市改革探索，避免产生‘大锅饭’现象，充分调动教师积极性，真正实现‘多劳多得、优绩优酬’。”

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