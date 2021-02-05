这个寒假，北京高校不少大学生选择留校就地过年。如何让留校学生度过一个有趣有意义的春节，北京多所高校表示，在持续做好假期新冠肺炎疫情防控工作的同时，将推出一系列措施为留京学生送上温暖。

生日会、年夜饭不会少；有的高校将为留校学生送上爱心盲盒；有的高校解锁更多过年新形式，比如和“歪果人”过年、冰上运动会等；还有的高校把小年晚会、社团课搬到线上，为同学们带来更多假期体验……

2月2日下午，北京建筑大学大兴校区举行了一场集体生日会，在寒假过生日的留校同学参加了这场生日会。大家一起切蛋糕、唱生日歌，在校教师和连线的家长也为同学们送上了生日祝福。

过年当然不能缺少一顿暖心又暖胃的年夜饭。中国人民大学将在除夕为留校过年的同学们准备一场别开生面的味蕾盛宴。该校还提前为学生发放了春联和福字，让同学们感受年味。

北京外国语大学为生源地或家庭居住地为疫情中高风险地区的留校学生核发临时补助，还为留校学生发放伙食补助，免除留校学生在校期间校内网络费用。还有的留校学生收到了学校派发的精美爱心盲盒，里面有各类消费券和购物券。大家可以在校园超市、体育馆、书店等场所使用，足不出校就能购买到称心如意的“年货”。

来自非洲马里、北京第二外国语学院留学生张衣笙，今年将走进北二外同学黄悦家中，体验社区防疫工作，学习包饺子、写福字，过中国年。张衣笙说：“我长期以来都对中国春节很感兴趣，很开心今年有机会来亲身体验。”

北京大学“健康北大人”系列活动之一“冰雪乐未名”趣味运动会让留校过年的师生多了一项娱乐活动。这是北大为在校学生们准备的“专属冬日限定”，消息一经发布，便受到师生广泛期待，早早冲上微博热搜。

中国农业大学则在线上开展“金牛迎春到，浓浓学子情”活动。该校团委文化活动指导中心主任杜鹏程介绍，活动包括书法展示、手工艺品创作、棋艺比赛、一封家书和社团线上体验课5个部分。社团线上体验课中，学校将录制各种精品课程视频，展示社团才艺，茶艺、美食制作、球类、瑜伽等线上课程也将进一步丰富学生的留校生活。

为保障留校学生的生活需求，多所高校也表示，将持续开放相关设施，让同学们在北京过个好年。

首都师范大学今年共有留校学生521人，学校协调后勤、食堂、校医院、图书馆等部门专门为留校学生提供暖心舒心生活和学习便利；开通自习室、实验室等场所，为同学们考研、毕业设计提供支持；寒假期间，学校也针对留校学生设置了勤工助学岗位，为留校学生提供校内工作和实践机会。

“在学校感觉都挺好，各方面都很方便。”清华大学新闻专业大四学生张艺璇说。寒假期间，包括食堂、校园巴士在内的各类校园保障服务都有序运行。

“假期图书馆开展的读者线上预约服务非常不错，我已经借了五六本了，不用自己找，非常方便。艺术博物馆现在面向校园师生免费开放，我前天去看了两个展，馆内人少。滑冰、游泳馆等场馆设施也开着，我都去过，这个时间要比之前人少很多，平时可能都没有机会，趁现在去非常值。”清华大学外文系学生小高说。

胡路鑫 韩晴 喻志红 毛嫣然 记者 张敏

(责编：何淼、邓志慧)