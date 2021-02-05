新时代背景下，面对多元化的人才培养需要以及越来越有主见的“神兽”，高中阶段教育到底教什么、怎么教、如何对学校进行评价管理，成为全国高中校长和教育行政主管部门的一道难题。

日前，上海拿出高中教育改革的“模板”。上海市政府办公厅印发《关于本市新时代推进普通高中育人方式改革的实施意见》（以下简称《意见》）。根据《意见》，上海的高中生将于2021年9月起全部使用新课标、新教材。

“想要帮助高中生打破24小时被老师、家长安排的现状，让他们有一个发呆、思考的空间。”上海市教委副主任贾炜说，高中教育改革的最终目的，是让每一个高中生都能找到适合自己的发展道路，“将来能做自己喜欢的事，并且养活自己，成为一个幸福的人。”

给学生一个“发呆的空间”

这一次，“五育融合”有了更加细致、能让学生看得见摸得着的变化。《意见》指出，在德育方面，要在高中探索开设习近平新时代中国特色社会主义思想导读课程，持续建设“中国系列”思政选修课；智育方面，对接国家基础学科“强基计划”，做强数学、物理、化学、生命科学、信息技术等基础学科的市级学科发展基地学校；体育方面，实施体育素养评价，要求学生普遍掌握至少2-3项体育技能；美育方面，探索美育素养评价办法，使学生普遍掌握1-2项艺术爱好与特长；劳育方面，制订普通高中劳动教育实施意见，将劳动素养纳入学生综合素质评价体系。

记者注意到，上海市教委后续还将印发《上海市教育委员会等十部门关于推进普通高中学校建设的实施意见》这一配套文件，以确保高中生五育发展的物理空间。

“我们要把一个个行政教室，朝着一个个小小的个性化空间方向进行突破。”上海市教委基教处处长杨振峰告诉记者，上海的高中教育改革远不止课标、教材的改变，还对学生活动的物理空间提出了新的要求——要有学生可以一个人发呆的空间，有两个学生可以一起辩论、讨论问题的空间，有3个以上学生可以进行小规模座谈的空间。

据悉，这份“十部门”文件还将对学校提出“一馆、一库、一空间”的明确要求，即学校要有体育馆（室内体育用房）、地下车库（休息日对社区开放）和个性化学习空间（包括微实验室等）。

新入职教师“一般要求硕士以上”

“现在家校沟通特别频繁，在家长和老师的强控制下，学生自主学习、思考的空间都没有了。”贾炜说，教育行政主管部门未来对高中学校的考核，绝不仅仅拘泥在“升学率”上，而是更重视“增值部分”，“有了发呆、思考的空间，就要考验学校的社会资源整合能力了，能不能把校外专家、老师请进来，带着学生一起发展。”

记者注意到，在上海市教委公布的《意见》实施十大“突破点”中，除了德智体美劳“五育”外，还包括建立学分管理平台、线上线下混合教学、完善班主任+全员导师制、配齐各科教师、开放教师队伍聘用体系等。其中，在“配齐各科教师”中，上海市教委提出“新入职各科教师一般为硕士以上学历”的要求。

对此，杨振峰表示，这一要求与对老师的专业要求有关。比如，现在高中开设了大量研究性课程，而研究生教育主要能让人建立研究习惯、具备研究素养，如果老师是硕士研究生，他就能更好地引导学生开展研究性学习、推进和开展研究性课题。

杨振峰说，“硕士以上”只是一个“一般性要求”，并非“强制性”要求。上海各所高中也欢迎研究能力强的本科生来当教师。同时，上海市教委人事处相关负责人介绍，高中教育改革后，学校同样欢迎来自体育机构、艺术团体的专业从业者到学校担任兼职教师。

无论哪个层次的学生，都能找到闪光点

位于上海郊区崇明岛上的一所偏远高中城桥中学，如今成为众多普通高中生家长眼中的“香饽饽”。“录取分数线刚够高中录取线，学生学业水平刚入校时只是一般，但3年后高考时，却能达到约90%的本科录取率。”贾炜经过多次调研后，发现了这所学校的“秘诀”——它重点发展艺术、体育、科学类学科，教师把更多时间花在对每个学生的研究上。

“这所学校的老师，把每个学生摸得透透的，学业之外，还研究他们未来的成才途径、人生导向。虽然学校硬件条件一般，学生学业成绩不算好，但这里的孩子阳光自信。”贾炜透露，这所学校目前正在按照《意见》公布后的新评价要求，申办上海市一级的特色高中。

分层次、特色化教学，未来将成为上海高中教育发展的主流。学业成绩不占优势的学校，可以走特色化教学路线；学业成绩历来稳定的学校，则可以通过分层走班制为学生定制“合适的教育”。

上海“四大名校”之一的复旦附中校长吴坚告诉记者，该校开设望道、步青、家祯和希德四大学院。学院制采取师生双向选择、行政班与教学班适时转换等机制，打破传统的学科和班级边界，探索个性化培养模式。

该校还实行“行政班管理”和“学研导师制”双轨并行模式。“导师”不同于班主任，其职能主体将从上传下达的行政事务性工作中脱离，成为学生生涯发展的引领者和学生学习生活的陪伴者、指导者。保障学生品德修养建设的同时，导师也是学科教师，负责相关教学实施和质量把控。

而在上海浦东的北蔡镇，上海海事大学附属北蔡高级中学近年来走出了一条“航海文化”特色之路。校长马淑颖欣喜地看到，很多学生在学校特色课程的熏陶下，把航海定为自己的志趣志向，“3年高中读下来，不少学生最终考入海事类高校，圆了自己的航海梦。”

记者 王烨捷

(责编：何淼、邓志慧)