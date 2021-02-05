本报记者 张 盼

香港特区政府教育局近日就优化高中四个核心科目向学校进行问卷调查。

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通识科改革方案备受瞩目，调整后的课程内容约为原来的一半。

图片来自港媒

香港特区政府教育局近日就优化高中4个核心科目，向学校进行为期1个月的问卷调查，其中通识科改革方案最受瞩目。教育局发言人表示，若方案获接纳，最快可于新学年高一起实施，并于2024年文凭试生效。教育局会加强相关支持工作，通过培训等让教师作适当准备。

香港励志教育青年基金创办人兼主席李子枫对记者说，香港的通识科教育多年来备受争议，尤其是“修例风波”中暴露出部分老师利用监管漏洞及教材制作自由度，把自身对国家的仇恨及误解，借教育荼毒莘莘学子，误导思考、抺黑国家，其心可诛。

李子枫说，通识教育本来是一门多元启发的学科，却被别有用心者借以抺黑国家。通识科改革意义在于拨乱反正，由此形成“国情通识”的新格局。

推动通识科教育回归正轨

香港民主建港协进联盟副主席陈勇告诉记者，以往的通识科教育有很多问题，包括教材内容不规范等，造成学生无所适从，乱象频生，再加上一些老师刻意误导甚至故意抹黑，连美化日本侵华的试题也能变成考试内容，部分香港青年还被蛊惑参与暴乱。

香港特区政府前新闻统筹专员冯炜光认为，香港部分年轻人之所以贬低国家、崇拜西方，通识科老师难辞其咎。老师们关起教室门以“多角度论证”为幌子贬低国家，以“普世价值”包装美化西方的一套说辞，不肯承认内地所取得的成功。通识科改革必须打破这种现状，让学生真正做到“多角度思维”。

特区政府教育局去年11月宣布改革措施，并在不久前成立“课程发展议会—香港考试及评核局重新冠名科目委员会”，旨在于今年9月落实改革。据香港《大公报》梳理，通识科新课程框架由当前的六大单元变为三大主题，涉及港情、国情的内容明显增加，这与特区政府早前公布的教育改革目标相吻合，也是对现有通识科弊端的拨乱反正，对培养香港年轻人的国民身份认同将大有裨益。

根据有关建议，三大主题分别为：“一国两制”下的香港、改革开放以来的国家、互联相依的当代世界。三大主题各占45至50课时，相当均衡，背后逻辑一目了然：立足香港，背靠祖国，面向世界。

除了内容架构外，改革还包括将课时由现在的250小时削减至150小时，考题弃长卷而多用选择题及短答题，评分采用“达标”与“不达标”两种。值得一提的是，新课程设有内地考察环节，问卷列举部分内地学习团主题让学校选择，包括中华文化与现代生活、文物保育、科技与创意等。有关课程不会纳入考试范畴，以减轻学生负担。

培养学生爱国爱港认同

陈勇说，教育局这次的优化改革，使通识科教育回归正轨。教材内容清晰、客观、实在，同时精简课时、增加选修，为学生减负，并打好升读大学的基础。“很多家长向我们反映，支持改革的方向，更盼望教育局能够尽好职责，确保改革落实，并取得良好的成效，培育出维护法治、爱国爱港、拥有正确价值观的下一代。”

李子枫说，香港回归祖国已有20多年，青年对国家的认识仍然不足。如今通过改革，把通识的特性结合更多中华文化与现代关系，融入国家安全观、国家和香港的宪制关系、当代中国影响力等内容，这些都在填补香港教育制度里尚未完善的重要部分，培养中国人必须具备的基本国家观念，有助于香港青年从多方面正确认识及解读国情。

《大公报》评论指出，通过学习这些课程，香港年轻人将明确自己身份、所处位置、享有的权利及应负的责任。不仅可以培养出正确的价值观、积极阳光的人生态度及国民身份认同、增强明辨是非的能力，也可以拓宽视野，提升自己的竞争力。

帮助年轻人寻找发展机遇

香港《文汇报》评论道，增加国民国情教育是通识课程应有之义，可以帮助学生正确认识国家与香港基本制度，懂得国情民情、国家发展成就与香港的密切关系，看清世界、国家和香港发展的大势所趋，是香港教育正本清源、拨乱反正的重要一步。

评论指出，通识科改革更需根除打着批判思维旗号、鼓吹偏颇政治谬论的流毒，杜绝在校园纵“独”煽暴对学生洗脑的乱象，建立青少年对国民身份及“一国两制”的价值认同，培养建设国家和香港的未来栋梁。

香港立法会教育事务委员会主席梁美芬认为，香港学生对国家发展的认知，对于他们筹划未来有至关重要的影响。放眼世界，香港和内地是命运共同体，未来香港的发展需要依靠内地，要搭上国家经济快车。

香港通识教育会副会长李伟雄说，改革后的通识科，主题清楚点明“一国两制”下的香港，紧扣和确立香港与祖国的关系，其中更点明了法治精神的意义，包括遵守法律、司法独立、法律面前人人平等。“这些都是香港的核心价值，每个香港人都应认识和珍惜，有助于令学生免受误导，避免所谓‘违法达义’歪理重现。”

梁美芬说，通识科最重要的是培养学生的法治精神，让他们了解基本法、“一国两制”等，确保他们不会“行错路”。新通识科必须帮助学生了解国家，帮助他们寻找未来机遇。建议课程配以具有针对性的教材，教育局也要为教师提供合适的培训，并安排考核，确保教师群体的素质。

(责编：何淼、邓志慧)