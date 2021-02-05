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香港中小学将全面推展国家安全教育

2021年02月05日08:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报香港2月4日电  （记者陈然）香港特区政府教育局4日向全港学校发出通告，公布国家安全教育在学校课程的推行模式及相关教学资源，以协助学校推展国家安全教育。

教育局发言人表示，国家安全教育是国民教育的一部分，两者不可分割。国安教育的基础是培养学生的国家观念、民族感情、国民身份认同，以及共同维护国家安全的意识和责任感。

发言人强调，学校应帮助学生正确认识香港国安法的立法背景、重要性及意义，以及国家安全所涵盖的重要理念，让学生们了解法治精神，从而加强国安观念和守法意识，培养他们成为良好公民。学校管治机构亦必须确保教职员团队接受适当的国家安全教育培训。

据了解，教育局正同步更新学校课程文件和指引，在中小学阶段协助学校推动国安教育。该局已新编订《香港国家安全教育课程框架》，阐述现存于中小学课程内有关国家安全的课题、教学重点和学习元素；今日发出的通告亦以小学常识科、中学地理科和生物科为例，解释有关国安教育在不同科目层面的教学重点。

此外，教育局持续更新相关教学资源，包括在初中加入3课时的“国家安全”教学，小学则新制作“国家安全·你我要知”有声绘本。

(责编：何淼、邓志慧)

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