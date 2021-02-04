张西流

原标题：设立“爸爸接送日”呼唤完整的亲情陪伴

近日，湖北省武昌实验小学校长张基广建议设立“爸爸接送日”引起社会广泛关注。张基广在接受媒体采访时称，设立“爸爸接送日”是为了取消“爸爸接送日”，并希望最终父亲对孩子的陪伴能成为一个常态，让“丧偶式育儿”“中国妈妈吼”成为历史中的词语。

当下，爸爸在家庭教育中缺位成为不少家庭的现状。2015年，上海社会科学院社会学研究所和上海市妇女联合会发布的《上海家庭教育现状分析》调查报告显示，孩子教育主要由父亲负责的比例从2005年的30.2%下降至23.7%；相反，主要由母亲负责的比例却从20.3%上升至47.2%。同年12月，全国妇联儿童工作部发布的全国家庭教育现状调查的主要结果和核心数据显示，家庭教育分工中，母亲唱主角、父亲“缺位”占近一半。

湖北省武昌实验小学自2019年设立“爸爸接送日”，要求每个月8日、18日和28日爸爸必须来校接送孩子，要拉着孩子的手回家。如果父亲当天不能到场，也可以选择由孩子的叔叔、伯伯、舅舅等男性来接送。设立“爸爸接送日”，旨在督促父亲主动履行家庭教育的责任，更好地参与孩子的成长过程，也有助于孩子的心理健康。

然而，小学设立“爸爸接送日”的行为也引发了热议。有的网友认为这是“形式主义”，有的则认为对于单亲家庭不公平。不可否认，随着离婚率的逐步上升，单亲家庭越来越多。而家庭变故，尤其是父母离异，对未成年人会带来心理压力、精神困扰，形成与一般家庭孩子不同的消极心态。

无论缺少父爱还是母爱，对于孩子来说，都是一种伤害。设立“爸爸接送日”的目的不是忽略单亲家庭孩子的缺憾，而是强调父母双方在可能的情况下，应更多、更平等地参与到家庭教育中。从这个意义上说，设立“爸爸接送日”，是针对家庭教育的发展现状，呼唤给孩子完整的亲情陪伴。

一个父母双全、温馨美好的家庭气氛，对孩子的身心健康，尤其是形成健康的人格所起的作用是再好的物质条件也无法替代的。因此，设立“爸爸接送日”不是终点，而是在此基础上，呼吁孩子的父亲在维护家庭稳定和谐上倾注真情，尽到家庭教育责任，持续向子女传递父爱。

(责编：郝孟佳、申亚欣)