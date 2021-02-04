张淳艺

原标题：谁来叫醒装睡的防沉迷系统？

目前，各地纷纷开启寒假模式，不少家长希望通过青少年防沉迷系统控制孩子上网的时长。但新华社记者调查发现，这类系统存在不少漏洞，实名制被打折扣甚至形同虚设，有的孩子在网上随便找个身份证号码就顺利登录了。此外，网上还流传各种几十块钱的攻略，轻松破解系统限制。一些家长戏称，防沉迷系统“防了个寂寞”。

青少年防沉迷系统是在国家相关部门的推动下，由各主要游戏、视频、直播等网络平台推行的软件系统。进入“青少年模式”后，用户的使用时段、在线时长、服务功能等会受到限制，且只能访问青少年专属的内容池。然而，这一被广大家长寄予厚望的青少年防沉迷系统，在迷恋网络的青少年眼中俨然成了“马其诺防线”，可以轻易绕开而不受限制。

青少年防沉迷系统“防了个寂寞”，很大程度上源于网络平台出于商业利益故意“装睡”。根据规定，网络游戏必须实名注册，但不少平台在执行中打了折扣。一些平台只需要填写身份证号码就能注册登录，并不会验证用户身份信息是否真实。还有的则可以使用微信、微博、QQ等第三方账号登录，美其名曰“第三方账号已经进行了实名认证，通过第三方账号登录可以简化程序”。在这种情况下，难免一些未成年人冒用家长的账号肆无忌惮地玩游戏。游戏平台为了流量和充值收益，有意“睁一只眼，闭一只眼”。

同时，“游客模式”管理失范，更为青少年沉迷网络打开了“后门”。根据2019年11月国家新闻出版署出台的《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，网络游戏企业可以对其游戏服务设置不超过1小时的游客体验模式，对使用同一硬件设备的用户，网络游戏企业在15天内不得重复提供游客体验模式。但在现实中，“游客模式”几乎不受限制。有学生坦言，很多游戏用游客模式可以玩一个半小时左右，等时间到了关掉再重新打开应用，又能玩一个半小时。

此外，系统缺乏刚性约束，不同平台各自为政，也让防沉迷系统失去了存在感。目前，各平台的青少年模式仍然依靠用户的自主选择，即便在个人资料里填写未成年人信息，系统也不会自动跳转青少年模式。自制力差的青少年在没有家长监督的情况下，一般不会主动选择此模式。再者，由于平台之间缺乏对相关数据的共享，孩子们可以在不同平台之间任意切换，不受影响。

解决青少年沉迷网络问题，不能仅靠学校和家长的教育引导，还需要防沉迷系统能够真正发挥效用。防沉迷系统落实到位，对于呵护未成年人健康成长、行业履行社会责任、营造良好网络环境具有重要意义。有关部门要认真总结实践中的经验教训，查漏补缺，筑牢防线，对于阳奉阴违、执行不力的平台责令限期改正，情节严重的，依法依规予以处理，直至吊销相关许可。同时，应更精准识别未成年人用户，探索强制性防沉迷系统，建立各平台信息共享机制，统筹控制未成年人使用网络的时段、时长。

(责编：郝孟佳、申亚欣)