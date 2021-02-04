原标题：北京大兴千人师生隔离点里的喜怒哀乐

北京教育学院附属大兴实验小学（融汇校区）（以下简称“融汇小学”）四年级的馨馨是第一批进入北京大兴师生集中隔离点的孩子之一。这几天，她每天掰着手指头数着回家的日子，最想念爸爸做的鱼香肉丝和炸酱面。

1月18日，与馨馨同校的一名9岁男孩核酸检测结果为阳性，当日被诊断为无症状感染者。融汇小学位于此次出现聚集性疫情的北京大兴天宫院街道融汇社区，除了有两名孩子感染新冠病毒外，还有多名家长已确诊。

按防疫要求，融汇小学1081名师生需集中进行医学观察。每名孩子在一名家长的陪同下，分别在17家酒店开始集中医学观察。

当活泼爱动的孩子不得已进行集中医学观察时，对隔离点的一线工作提出了更加精细的要求，吃、学、住、玩，甚至亲子关系，都得面面俱到。除了医护人员、社区工作者外，还有一大批志愿者在默默守护着他们。

一位志愿者每天给20多个房间打3次电话

作为隔离点志愿者，礼贤新航城幼儿园校医任达泉每天要给隔离点的20多个房间打3次电话，询问家长和孩子的体温，从简单交谈的语言、语气中判断他们的情绪变化，发现情绪状态不好的，任达泉就会多聊几句。

一次电话中，任达泉了解到，一个11岁的小孩几天没吃主食。家长不好意思告诉他们，怕给工作人员添麻烦。反复追问下，家长才坦言，孩子只爱吃面条。尽管食堂变着花样做米饭、馒头、烙饼，都不合孩子胃口。于是，他们当即安排给孩子做面条，每隔两三天单独给他送过去。

有孩子爱吃薯片，工作人员就申请为孩子们准备一些零食；有的隔离点饭食由清真餐厅提供，时间久了，有人吃不惯牛羊肉，工作人员就自己炖了肉送去。在一次核对隔离人员信息时，任达泉发现当天恰好是一个小朋友的生日，她就让食堂特地做了蛋糕和长寿面，还写了一些祝福的话语，小朋友十分惊喜。

“他们有什么需要我们都尽量满足。”任达泉说，指甲刀、搓澡巾这些细碎的物件，或是胃药、降压药等药品，只要有需要，工作人员就会帮忙采买。有简单病症需要寻医问药的，还可以通过电话线上进行中西医问诊。

“听我说谢谢你”

核酸检测是孩子最怕的一道程序。按照防疫要求，集中隔离人员需要采集咽拭子、鼻拭子。鼻拭子的采集不适感更强，成年人都难免觉得痛苦，更不必说孩子。

二年级的浩浩对鼻拭子非常抵触，跟母亲通话时总是提到害怕、想回家。陪同隔离的父亲不管温柔或粗暴的方法都试过了，没有效果，浩浩的母亲只好悄悄联系了他的老师石佳。

石佳主动找到浩浩，视频里，他显得十分紧张，哀求老师能否不做鼻拭子。石佳说，相信你一定可以战胜自己胆怯的心理。等回学校以后，老师会发给你一张小勇士的奖状。你有爸爸陪伴，老师只能一个人隔离，“我做鼻拭子也非常害怕，希望你下次能给老师鼓励和安慰。”

后来两次做完鼻拭子，石佳都会找他视频。约定见效了，浩浩不仅配合做完，屏幕里也逐渐露出笑容。

做鼻拭子的过程中，医生也想尽办法帮孩子转移注意力，他们会拉家常，谈学习，或者先让家长先做示范。

嘉艺做完鼻拭子的那刻，泪珠都忍不住挂在脸上了，她仍然轻声问妈妈，“妈妈我能给叔叔跳段手语舞吗？”那是她在隔离初期自学的。伴随着《听我说谢谢你》的歌声，嘉艺挥动小手，几次向医务人员鞠躬致谢。防护服里的医生冲她比了一个爱心。

心怀美好，一切将美好

后来在隔离点，手语舞火了，孩子们通过跳舞、画画、手工等方式向医务人员、志愿者表达感谢，这些活动也点缀了他们的隔离时光。

隔离点的孩子正处在最好动的年纪。北京下雪那天，嘉艺特别想出门摸摸树枝头的冰挂，可是却出不了屋。嘉艺妈妈说，有时她听见孩子洗澡的时候大声唱歌，声音大得连住在隔壁的班主任都听得清楚，这是孩子的排解方法。

为了避免无聊，家长和孩子一起制订了隔离作息表，学习、锻炼、娱乐、休息，一天的时间安排得满满当当。有的孩子带来毛笔练习书法，六年级的睿成和隔壁同学每天相约一起弹吉他，嘉艺吃饭的时候视频连线好朋友，就有了在一起吃饭的感觉。

老师每隔几天就会组织线上游戏和心理课程。支援武汉的国家卫建委专家组也针对这个特殊的隔离点开出一剂剂“良方”，推出了新冠肺炎病毒感染预防保健操、安神助眠操、儿童保健操等易上手的微视频。

团大兴区委等机构送来一个个爱心大礼包，有飞行棋、彩笔、跳绳、书、小玩偶、手工用具、植物种子等。

团大兴区委还为隔离师生提供免费心理咨询服务热线，还直接附上了心理老师的微信。团北京市委、北京市少工委的爱心卡片上写着北京市少先队的大朋友们的一段话：这段日子里，首都全体少先队员和辅导员老师和你心连心、肩并肩。希望你能积极配合工作人员叔叔阿姨做好健康监测，保持平稳健康的心态和良好的生活作息，坚持学习锻炼，珍惜与家长相处的甜蜜时光。心怀美好，一切终将美好。

难得的长时间相守

因为这场隔离，二年级的琦琦和爸爸有了更多的相处时间。琦琦爸爸从事快递行业，平时工作很忙。由于琦琦妈妈留在家中照顾姥姥和年幼的妹妹，才给了父子俩这样的相处机会。但爸爸要求较严格，两人时有摩擦。每次趁着传作业照片的空当，石佳便跟琦琦爸爸多聊几句，对他来说，这是个难得的家校合作的契机。

26岁的石佳觉得，她更像孩子们的朋友了，没有在学校时尊称的“老师您好”，而是彼此分享着最简单真实的喜怒哀乐。

随着疫情好转，千名师生将逐批解除隔离，嘉艺已经收到2月4日回家的通知，她第一时间给爸爸发了信息，把到家之后一周的菜单都安排好了。一名同学则计划着，等到疫情结束出去旅游，去看看那座英雄的城市武汉。毕竟这次，他也感受到了抗疫一线的脉搏。

中青报·中青网见习记者 张艺

(责编：郝孟佳、申亚欣)