人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

放假期间警惕近视加剧孩子用的电子产品要这样选

2021年02月04日08:23 | 来源：科技日报
小字号
原标题：放假期间警惕近视加剧孩子用的电子产品要这样选

北京市教委发布通知，要求从1月23日起全市中学生不到校，学生本学期期末工作全部在线上完成，同时全市培训机构暂停一切线下培训和集体活动。疫情期间，由于长时间居家生活、学习，智能手机、电脑及其他电子产品吸引了儿童及青少年的“眼球”,青少年近视防控压力随之增加。

在由人民日报健康客户端、健康时报主办的第十三届健康中国·健康家电发展论坛暨安全护眼专家倡议发布会上，来自中国科学院、中国家电协会、北京大学医学部眼视光学院的专家，为预防孩子们假期近视加剧给出建议。其中特别提醒家长在为孩子选择电子产品时，选择优先次序应为超短焦激光电视、传统投影仪、普通电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

教育部于近日发布的《2021年寒假中小学生和幼儿护眼要诀》指出，线上学习要选择屏幕较大、分辨率较高的电子产品。

激光技术专家、中国工程院院士许祖彦指出，激光电视的光线较为柔和，对视觉刺激较小。而且激光电视的亮度在300尼特至400尼特之间，可展现出色彩变化，观看舒适度很高。

越来越普及的数字化生活是健康用眼的巨大挑战。2020年上半年，我国中小学生近视率增长了11.7%，其中一个重要原因就是过度使用电子产品。与会专家指出，要遏制近视激增趋势，首先要严格控制孩子每天使用手机、平板电脑等电子产品的时间，不超过专家推荐的最大时限。

北京大学医学部眼视光学院执行院长、北京大学人民医院眼科主任赵明威提醒，如需在线学习，原则上小学生每天使用屏幕总时长不超过2.5小时，每次不超过20分钟；中学生每天不超过4小时，每次不超过30分钟。

专家建议，疫情期间在尽量避开人群聚集处的前提下，家长应争取每天保证孩子2小时以上的户外活动时间，同时也倡导已患近视的孩子每天户外活动3小时以上，防止近视程度加深。

本报记者 马爱平

(责编：郝孟佳、申亚欣)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部