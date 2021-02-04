原标题：放假期间警惕近视加剧孩子用的电子产品要这样选

北京市教委发布通知，要求从1月23日起全市中学生不到校，学生本学期期末工作全部在线上完成，同时全市培训机构暂停一切线下培训和集体活动。疫情期间，由于长时间居家生活、学习，智能手机、电脑及其他电子产品吸引了儿童及青少年的“眼球”,青少年近视防控压力随之增加。

在由人民日报健康客户端、健康时报主办的第十三届健康中国·健康家电发展论坛暨安全护眼专家倡议发布会上，来自中国科学院、中国家电协会、北京大学医学部眼视光学院的专家，为预防孩子们假期近视加剧给出建议。其中特别提醒家长在为孩子选择电子产品时，选择优先次序应为超短焦激光电视、传统投影仪、普通电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

教育部于近日发布的《2021年寒假中小学生和幼儿护眼要诀》指出，线上学习要选择屏幕较大、分辨率较高的电子产品。

激光技术专家、中国工程院院士许祖彦指出，激光电视的光线较为柔和，对视觉刺激较小。而且激光电视的亮度在300尼特至400尼特之间，可展现出色彩变化，观看舒适度很高。

越来越普及的数字化生活是健康用眼的巨大挑战。2020年上半年，我国中小学生近视率增长了11.7%，其中一个重要原因就是过度使用电子产品。与会专家指出，要遏制近视激增趋势，首先要严格控制孩子每天使用手机、平板电脑等电子产品的时间，不超过专家推荐的最大时限。

北京大学医学部眼视光学院执行院长、北京大学人民医院眼科主任赵明威提醒，如需在线学习，原则上小学生每天使用屏幕总时长不超过2.5小时，每次不超过20分钟；中学生每天不超过4小时，每次不超过30分钟。

专家建议，疫情期间在尽量避开人群聚集处的前提下，家长应争取每天保证孩子2小时以上的户外活动时间，同时也倡导已患近视的孩子每天户外活动3小时以上，防止近视程度加深。

本报记者 马爱平

(责编：郝孟佳、申亚欣)