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从“健康包”到“春节包”  祖国关怀永远在线

新华社记者  李 蓉
2021年02月04日08:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　春节前夕，世界多地侨胞和留学生都收到了中国驻外使领馆发放的“春节包”，成为牛年春节暖人的一幕。与之前大规模派发“健康包”一样，来自祖国的温暖和关爱再一次让海外儿女感动。祖国用这种贴心方式告诉漂泊在外的游子——风雨中，只管安心，祖国的关怀永远在线！

　　春节是中国人最珍视的传统节日。由于疫情原因，许多旅居在外的同胞响应“非必要、非紧急、不旅行”倡议，留在国外过年。驻外使领馆结合驻在国实际情况，在春节前陆续向留学生和侨胞等群体发放“春节包”，让他们和祖国人民一起感受春节的氛围。除了口罩、消毒液、中成药品等防疫物资，“春节包”中还有中国结、贺卡、茶叶、慰问信等。千里送温情，此心安处是吾乡。

　　纵隔千山万水，海外侨胞和留学生与祖国血脉相连。在去年国内抗疫吃紧的关键时刻，他们克服重重困难，以实际行动支持祖国打好疫情防控阻击战，展现了浓浓的桑梓之情。远离祖国和亲人，海外侨胞和留学生本就千般不易，突如其来的新冠疫情更是让不少人陷入困境。中国政府一直牵挂着海外同胞，从“健康包”到“春节包”，祖国对海外儿女的关心关爱体现在每一个细节。

　　病毒在全世界蔓延，中国驻外使领馆全球动员，把祖国的关心爱护尽力传递给每一名海外同胞。使领馆组织我援外医疗专家面向侨胞、留学生进行视频直播，介绍防护知识，提供专业咨询；紧急筹措防疫物资，多渠道向在外公民发放，解除燃眉之急；协助确诊或疑似感染的中国公民及时就医；推动国外关闭校园的大学为有困难的中国留学生提供住宿……许多侨胞和留学生都表示，深切感受到来自祖国的关怀和爱护，这让大家增强了战胜疫情、恢复生产经营、安心学习的信心。

　　回望历史，从抗战救亡慷慨解囊，到改革开放投资兴邦，一代代海外华侨华人内心有一个共同的梦想——中华民族伟大复兴。如今梦想照进现实，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，中国正向着第二个百年奋斗目标迈进……举世瞩目的发展成就，使全球华侨华人倍感自豪。

　　一点浩然气，千里快哉风，中国人民的凝聚力和安全感前所未有。海外侨胞和留学生，无论走到哪里，祖国的关怀与你们同在。

(责编：郝孟佳、申亚欣)

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