原标题：“一拿手机就开始‘六亲不认’”——一位沉迷手机孩子家长的自述

眼下，各地中小学生的寒假已经开启，受零星散发疫情影响，多地暂停培训机构线下培训和集体活动。面对这个特殊的假期，郑先生的焦虑随之升级。“手机和手游，让我的孩子变了一个人。”电话那头的他难掩愤怒与无奈。

以下为郑先生的自述。

尖子班乖小孩，也没有逃脱网络游戏

我们是三口之家，爱人是大学老师，13岁的儿子小星上初二，就读于北京市朝阳区一所学校的实验班，成绩一向名列前茅，是个很听话的阳光男孩，业余时间喜欢踢足球，也常常和我们去郊游。

疫情之前，我给小星制定了严格的规定，每天使用手机半小时。但疫情发生后，情况改变了。去年2月起，学校开始线上授课，一边是手机一边是电脑，我发现孩子开始玩起了网络游戏。

渐渐地，他开始“失控”。玩手机的时间越来越长，与他沟通也越来越困难。有时候一天玩游戏超过5个小时，将自己关在卧室，也不允许我们进去。一旦我们动一下他的手机，或者限制他玩手机的时间，他就会翻脸。

后来学校恢复上课，不允许带手机入校，于是他每晚6点多回到家，打游戏打到9点多。开学后他对游戏的沉迷虽然有所缓解，但去年11月我发现，他竟然通过我们的微信陆续给自己转了1万多元。

这件事我是这样发现的，学校通常会把作业发到家长群，孩子回到家会通过我的手机查看他的作业，他利用这个时间转钱给自己，而这个钱则用来找游戏代打帮他打游戏。

我发现他先后将钱转给了山东、福建等地的几个游戏代打，随后我与这些游戏代打取得了联系，问他们难道不知道对方是个孩子？游戏代打却说，知道，这样的孩子很多。

我们在家长群里也讨论孩子打游戏的事情，我了解到他们班一共20个男生、20个女生，基本上所有男孩都玩网络游戏，还建了学生游戏群，后来又有社会上的一些人加入，这里面充斥着游戏代打、代练。

这次期末考试，小星的成绩下滑到了班上30多名。

心力交瘁，手游成为亲子关系“杀手”

现在亲子关系到了“冰点”。家人都被折腾得心力交瘁，整个家庭却一点办法都没有。

前些天上完课后，小星从5点多一直打游戏到深夜，可能是打输了，晚上9点多的时候把衣服脱了显得很暴躁，我说很冷啊，他却说不用你管。孩子们沉迷在虚拟世界，很多同班的孩子也有相同的表现，有家长说，有时候孩子打输了，甚至会不吃饭、摔东西。

为了让他不再沉迷网络游戏，这一年来我想过无数办法。开学后，我停过家里的网络，尽量全天候陪在他身边，也减少自己用手机的时间，手机基本调成静音，拿起书本来读书。但是假期一来，网课开始，网络又必须恢复。

我与他谈过很多次，甚至写过4页长的信给他。不打游戏时，我们家就是“父慈子孝”，可是一拿手机就开始“六亲不认”。为此，我甚至已经气得摔过他3个手机了。

去年6月，他又一次打游戏，我问他到底要手机还是要爸妈？他一来气就把手机砸了。之后他开始不吃饭，说不想活了，整个人就像精神失常一样。所幸大概一周后，他慢慢恢复。

紧接着那个暑假，我打算带他远离大城市，回到农村老家。可是他却通过亲戚给的零花钱又买了一部二手手机，开始玩游戏。现在孩子们获得手机的门槛实在太低了，100多元就能买一部二手手机。回老家后，我发现了另一个惊人的事，现在农村小孩，尤其是留守儿童，玩手游更厉害，甚至有孩子因游戏成瘾而退学。

难道就再也没有一方净土？

我和学校沟通过，也常常和家长交流经验。很多家长都说，再不监管手游就要把孩子毁了，可是怎么管？因为这个，已经有家长进行了心理咨询，甚至被气到住了院。

游戏沉迷谁之过？

我问小星，这样的成绩以后怎么办？他说可以打游戏为生。这是我最怕的，游戏把他的人生观、价值观全扭曲了，让他觉得读书这么累，为什么要读书？虽然学校也教育，但是孩子们并不觉得沉迷游戏是一件羞耻的事情，反而以游戏打得好为荣。

之前有家长实在没办法了，为减少孩子打游戏时间，自己花了8000元钱把孩子的游戏账号升到了最高级。可孩子却觉得不是自己打的没成就感，自己又重新打了一遍。

有些游戏上线了防沉迷系统，可是系统却漏洞百出、形同虚设。小星每天能用3个不同的号玩6个小时，一个微信号不行，可以注册第二个，我现在心力交瘁，防不胜防。甚至一些家长发现，有些游戏聊天室还充斥着色情、暴力内容。

面对庞大的未成年用户，游戏开发企业是否也该负责任？

从去年5月起，我给游戏平台拨打了上百次电话，希望他们解决平台漏洞。前两天我继续打这个热线，可直到两天后才打进去，热线一直占线。寒假来了，全国各地投诉电话让他们应接不暇。

首先，微信号、QQ号是不是应该实名认证？这样才能有效防止孩子登陆玩游戏，才不会让防沉迷系统形同虚设。其次，聊天室里色情、暴力的聊天内容为何不管理？还有，如果企业做不到监管，能否在晚上10点后就不允许未成年人登录？

但我得到的答案，只有电话那头的抱歉和安慰，并不能解决问题。

寒假又来了，有家长看到孩子放假的消息都在“颤抖”，线下辅导班也暂停了，这个假期，“手机大战”还会继续吗？

新华社“中国网事”记者白佳丽

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