原标题：没接触书本，先接触游戏——被手游包围的孩子们如何突围？

“孩子一回家就迫不及待拿起手机玩游戏，打不过去就大发脾气，比以前暴躁了。”

“班上严重沉迷游戏的孩子甚至请病假在家玩，上网课更是成了掩护。我砸过两个手机，没有用。”

“学生间就攀比游戏的排名，不能用微信登录就注册QQ。”

——这些对话，来自北京市朝阳区一所学校的家长群。寒假又至，虚拟世界引发的现实矛盾，在一些家庭中正愈演愈烈。

低龄“触游”成现代版“童年日常”

“没接触书本，先接触游戏”，已成现代版的“童年日常”。

近期艾瑞咨询等机构共同发布的《2020年中国游戏领域未成年人保护白皮书》显示，未成年人“触游”低龄化趋势明显，2020年中国12-14岁未成年人初次接触游戏时间，6岁以下的占到17%。

疫情影响下，不少在家线上学习的孩子与网络的“物理隔离”被打破，手游等开始在部分学生间风靡。

为了打破游戏的“包围”，家长、学校想尽了办法。

一名初中生家长想把儿子送到电竞培训中心，希望通过“魔鬼”训练，让他“知难而退”。受访教师时常感觉“监管无力”。“在校期间明令禁止带手机，可是一旦假期开始，我们的监管能力十分有限。”一名小学教师说。

在庞大的未成年网民基数下，因沉迷网游而导致亲子关系紧张的情况较为普遍，甚至会引发更深层次的社会问题。

天津市律师协会未成年人保护专业委员会副主任王秀杰介绍，未成年人沉迷于网游、直播等诱发了大量涉未成年人的案件，一是未成年人进行大额手游充值、直播打赏等；二是涉网游黑灰产业侵害未成年人身心权益，也可能引诱未成年人违法犯罪。

“如直接或隐晦的色情、暴力内容，易诱发未成年人违法犯罪，还有一些整蛊恶搞、吸烟喝酒、炫富等不良内容，也极易造成未成年人模仿，有碍其正确价值观的养成。”王秀杰说。

招数迭出却为何防不胜防？

未成年人沉迷游戏的问题也引起了社会的高度关注，大型游戏公司相继上线了未成年人保护系统，大多采取限定每天登录游戏时长，未实名登记无法充值等措施，家长也可绑定未成年子女游戏账号，对游戏时间和消费进行监督。

但记者调研了解到，仍有部分游戏未成年保护系统“形同虚设”，未成年人能够轻易“绕道”。

——利用家长对游戏防沉迷系统的不了解。记者采访发现，一些家长对游戏一知半解，对防沉迷系统更是知之甚少。有未成年玩家表示，自己在玩游戏需要人脸识别的时候，就对着家长的脸扫一下，轻松过关。

——利用诸多游戏账号租号平台。记者在淘宝上搜索发现，有不少销售游戏永久账号的商家。此外，记者了解到，玩家微信群、QQ群中，时常有出售账号、租借账号，甚至出售身份证号的渠道，其中不乏有未成年人的身影。

——通过第三方账号登录规避实名制监管。记者发现，各游戏公司的防沉迷系统“强度”并不相同，多款热门游戏App可以通过微信、微博、QQ等第三方账号登录。有受访家长反映，发现自己的孩子有3个QQ号，轮番登陆玩游戏。

——通过游客模式可以直接进入游戏。记者发现仍有一些游戏，未成年人可以通过游客模式直接进入，且在游客模式下可以实现充值消费，没有充值金额的限制。

此外，记者在一些搜索引擎上搜索“破解游戏防沉迷”，会出现大量的破解攻略，甚至链接“游戏防沉迷限制破解软件”，以及“有效的居民身份证号码大全，破解游戏防沉迷系统专用”等内容。

“打捞”沉迷网络的未成年人需多方协力

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，手游变化多样，足够吸引人的注意力；部分游戏企业为增加用户，特意设计递进式任务奖励机制；而从未成年人自身来看，其自律能力不足。三重因素叠加，使得未成年人沉迷手游。

他建议，应该丰富未成年人线下生活，让他们更多地亲近自然，参与到户外活动中，在做好疫情防控的前提下避免长期“宅家”。从小培养开放的个性，激发更多兴趣，让学习和生活不再单调。“我们需要把孩子从学校、家庭这个狭窄的时空中解放出来，而不是让互联网、手机成为他们接触外部世界的通道，以至于把过多精力和时间花费在这个通道上。”储朝晖说。

教育部近日印发的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中要求，中小学生原则上不得将个人手机带入校园，学校不得用手机布置作业或要求学生利用手机完成作业。受访专家认为，这对于防止沉迷网络和游戏，形成家校协同育人合力，是有益的尝试，关键是如何落到实处。

此外，中国消费者协会秘书长朱剑桥、中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江等专家表示，网络游戏经营者执行防沉迷规定不力的问题需要特别关注。

他们认为，网络游戏经营者要诚信守法经营、积极承担社会责任，构建起全方位、多举措的未成年人游戏保护机制。要细化未成年人游戏保护措施，优化防沉迷与家长监护系统，积极采取游戏分级、实名认证、人脸识别认证等有效措施，探索建立联动累计游戏时间机制，主动限制未成年人登录时长和充值额度，引导未成年人健康游戏。

同时，专家表示还需要强化执法监督，建立网游信用评价机制，共筑防沉迷屏障。有关部门一旦发现网络游戏经营者存在损害消费者合法权益的行为，要严格依法查处，并建立黑名单和市场退出机制，切实维护未成年人的合法权益，对传播负能量、毒害青少年的游戏运营商强制关停，并使其承担相应的法律责任。

新华社“中国网事”记者白佳丽 冯松龄 余俊杰

(责编：郝孟佳、申亚欣)