“学姐，我眼睛有点近视，能不能报名参军呢？”“学姐，我父母不同意参军，怎么办？”……寒假期间，西南石油大学艺术学院退役复学的杨润梅一刻也没有闲着。作为该校大学生征兵志愿者服务大队的队长，她与50多名退伍战友一起，开展应征入伍线上答疑活动，打消同学们应征入伍的疑虑。

在征兵过程中，西南石油大学组建了一支以退役复学大学生为骨干的征兵志愿者服务大队，在各学院开展活动。通过全面介入征兵咨询、宣传、督导、体检、政治考核、服务等各环节工作，学校充分发挥朋辈示范效应，传递入伍光荣的价值理念。

“同学对我们都很信任，而我们也给每名想入伍的同学安排了至少一名志愿者，实施‘一对一’‘多对一’服务，解答他们提出的各种入伍疑问。”杨润梅说。

与此同时，学校还通过举办退役复学大学生典型事迹报告会，宣传“明星”退役大学生，感召更多大学生对标先进，携笔从戎，保家卫国。勇夺“国际军事比赛-2019”三枚金牌、荣立一等功的刘宸，复学后被同学们誉为“兵王”，现在成了校园“红人”。不少学院、班级和协会都邀请他去做励志演讲分享，他从不吝分享自己的经验，用实际行动激励同学投身军营。西南石油大学武装部国防教育科科长王建林说：“退役复学大学生现身说法一分钟，比我们宣讲一小时的效果都好。”

为做好征兵各项工作，学校建立了“学校、学院、班级党支部社团”三级征兵工作体系，学校统筹安排，各学院根据年级专业同步细化征兵任务指标，指定专人负责征兵具体工作，全面落实学院征兵领导小组、分团委、征兵专项辅导员、学生党支部或团支部的“四方责任”。

西南石油大学还应用现代信息技术，依托大数据汇总分析近年来应征入伍学生类型、学历层次、性别比例、年级分布、意向部队偏好。“通过大数据分析，我们发现大一、大四报名参军的人数远高于其他年级，理工科比文科参军积极性高，有了这些数据就更利于我们开展精准征兵工作。”西南石油大学武装部部长邓洪波说。

“恭喜您通过入伍预体检，请务必于2月24日前返校参加征兵体检，往返路费由征兵办报销，具体事宜请与我联系……”这段时间，西南石油大学石油工程与天然气学院辅导员王茂兴，给所在学院通过入伍预体检的大学生逐一电话联系，叮嘱体检注意事项。

“我从小就有一颗去当兵的愿望种子，在学校军事理论课的影响下，这颗种子开始发芽了，希望这次能梦想成真。”刚刚通过预体检的2017级学生黄海勋说。

接力棒在一届又一届入伍、退伍的同学之间传递，同学们入伍积极性高涨。2017年以来，学校已向部队输送大学生607人，其中有107名大学生留在部队，为国防事业贡献青春力量。

（本报记者 周洪双 本报通讯员 曹正）

《光明日报》（ 2021年02月03日 04版）

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