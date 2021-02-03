近日，有网友反映称：学校通知，因为疫情，学生不能去领成绩单，安徽省六安市一小学四年级7班的班主任让家长去家里领，因班主任家推销大米，不少家长只好“顺便”买米。

1月29日，六安市金安区教育局回应称，网友所反映的情况基本属实，该局要求学校对该教师进行了严肃批评教育，责令其立即停止售卖行为，已售出的，督促其原价追回。同时，要求学校切实加强师德师风教育，进一步规范从教行为。

家长去给孩子代领成绩单，教师一般都不会让他们“空手而归”，多多少少都有些关于学生的鼓励、批评等交代。但是，教师利用自身职务的便利，向家长进行推销，显然属于变了味的“以权谋私”。家长面对班主任推销大米，又有几个人敢不买账呢？“明面上说是自愿的”，但没说出口的潜台词，相信大家都心知肚明。

近年来，教师从事与身份不符的商业行为的案例时有曝光，如有的教师指定学生去与自家有合作关系的书店购买教辅资料，有些教师课余做起了微商，精准面向家长推销产品。这些“夹带私货”的行为，不仅有违教师教书育人、为人师表的身份，也使家校关系庸俗化。

《新时代中小学教师职业行为十项准则》明确指出：不得索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动，不得向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取私利。领成绩单搭售大米显然就是在利用家长资源谋取私利。

尽管家长本身也有购买大米的需要，这笔买卖家长不见得会吃多少亏，可是，不买的家长是否会让自己孩子在教师心中留下“不好”印象，抑或教师是否会对积极帮销家长的孩子高看一眼呢？教育最需要公平公正，哪怕仅仅让人们产生有失公正的担忧，这样的教育也是不合格的。

当地教育局的反应很及时，对于班主任搭售大米的行为，没有为了遮丑而护短。除此之外，当地还有必要进行更加彻底的调查，正如有媒体所追问的“是师德滑坡还是家里揭不开锅”，查清“到底出了啥问题”，才好对症下药。进而妥善治理教育过程中“夹带私货”的不当行为，维护好纯洁的家校关系和弥足珍贵的教育公平公正。

夏熊飞

(责编：何淼、申亚欣)