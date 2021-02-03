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港澳青年：到大湾区书写精彩人生

本报记者  汪灵犀
2021年02月03日07:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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大湾区内地城市竞相招揽港澳青年人才，助力港澳青年融入和建设大湾区。
　　资料图片

“只要香港青年愿意抱着开放、积极的态度，走出自己的舒适区，投入大湾区工作和生活，勇于拼搏，可以说是机遇处处，大有可为。”不久前，在香港青年发展委员会一次政策专题会议上，香港政务司司长张建宗这样对香港青年说。

香港特区政府2021年1月推出“粤港澳大湾区青年就业计划”，鼓励香港青年到大湾区内地城市工作及发展事业。随后，相关城市也相继出台人才招揽计划，重金吸引有志港澳青年加入，共同建设大湾区，在相应领域展翅翱翔。

创造机会

据记者了解，广州、深圳、江门等大湾区内地城市，最近都相继出台针对港澳青年的揽才计划。深圳市前海管理局1月份发布“前海港澳青年招聘计划”，首次发动19家企业，面向港澳青年提供141个招聘岗位，包括多家大型知名企业提供的算法研发工程师、大数据平台开发工程师、动画设计师、新媒体推广专员等。

前海管理局表示，区域内目前人才紧缺的职业包括风险核保师、智能工业设计专才、企业数字化管理师、供应链管理专才、跨境业务争议解决律师等，希望有志港澳青年踊跃加入。“招聘计划”之后将形成常态化制度，通过线上线下结合，按每月每次不少于100个岗位来发布招聘港澳青年计划，以此为推动粤港澳青年广泛交往、助力港澳青年融入大湾区创造机会。

广州天河区瞄准大湾区游戏产业领域，希望打造培育一批实力雄厚、技术先进、专业性强的游戏企业，现也在斥资吸引优秀的港澳创意人才和原创游戏团队扎根发展。尤其引人注目的是一系列奖励政策，包括对营收超亿元的新落户游戏企业，将分3年给予最高1.5亿元奖励等。

江门市上月开展“展翅计划”港澳台大学生实习专项行动，帮助港澳台大学生寒假期间在江门实习，更好融入大湾区发展。参与活动的港澳台学生有21位，目前均已到岗实习。“接下来，我们将围绕大湾区建设的要求，找准切入点，动员各方力量，吸引更多的青年人才到江门就业创业。”江门团市委负责人说。

珠海、惠州、肇庆等地也纷纷出台措施，开展项目，积极推进与港澳各方面交流，为港澳青年搭建创业交流、合作、协同创新的平台。

找准位置

记者翻阅香港特区政府发布的数据发现，截至1月30日，特区政府推出的“粤港澳大湾区青年就业计划”已有超过150家企业申请，接获386个一般职位和238个创科职位，并且提出申请参加计划的企业还在增加。从算法工程师、资讯科技顾问到行政管理、幼儿教师等，岗位所涉领域广泛，选择性强。“企业反响非常热烈，提供的岗位都颇具吸引力。通过与大湾区其他城市互联互通，可带动香港的就业市场。”香港特区政府劳工及福利局局长罗致光表示。

“粤港澳大湾区青年就业计划”的构思，源于香港特区行政长官林郑月娥为2020年施政报告作咨询时的发现，许多在香港和内地都有业务的企业，在内地城市特别是深圳的业务不断扩张，需要全国各地招聘。但在一河之隔的香港，具备资格和有能力的青年有点却步。“不少香港青年对今年香港就业市场不太乐观，担心疫情下不容易找到心仪工作。他们可以把目光放得更远，从粤港澳大湾区的发展中寻找新机遇。”罗致光这样建议。他认为，如何搭上大湾区发展的高速列车，找到一个合适的位置，是香港年轻人值得思考的问题。

张建宗同样鼓励青年勇于探索，把握新的发展机遇。他在前述会议上讲道：“我明白现在的‘后生仔女’未必满足于‘打足一世工’，很多人有不同兴趣、掌握多种技能。有人想创业做老板，有人想做视频博主，有人想闯荡世界，服务香港以外的市场。无论走哪一条路，都要做好准备。”他认为，大湾区提供的“大把选择”和“大把商机”，是相当好的舞台和平台。

放长眼光

香港青年民建联日前出炉的一项调查结果显示，香港18岁至35岁青年群体中，76%知晓特区政府推出的“粤港澳大湾区青年就业计划”，77.9%表示会考虑及积极考虑参与，近70%认为1.8万港元至2.6万港元的薪酬颇具吸引力。但是，有74%的受访者认为目前2000个补贴名额并不足够，80.7%认为计划目前以补贴创科及金融为主不太足够，67.3%表示计划目前只针对大学毕业生不太足够。

香港青年民建联建议，特区政府可考虑进一步放宽青年申请资格、增加更多不同专业的职位及推行大学生培训资助计划等，亦可考虑建立“一站式”服务中心，以整合各地相关资讯，包括税务、法律法规等，提供全方位的支援及咨询服务，加深香港青年对国情的了解。

成功的人看机会，失败的人看困境。“青年在考虑时，要看眼光放远。香港与内地融合，是大势所趋。到内地工作，可能待遇环境等一时未必赶得上香港，但得到的经验及人脉等都是非常珍贵的，对未来或会有更大帮助。”香港青年民建联主席施永泰说。

张建宗也多次鼓励香港青年积极参与“大湾区青年创业资助计划”及“粤港澳大湾区青年就业计划”，好好利用大湾区平台发展自己的事业，为香港、大湾区以至国家作出贡献。

(责编：何淼、申亚欣)

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