【案例】

奥林匹克精神不仅关乎顶尖运动员和奥运会，还应该发迹于校园。

2015年，北京获得2022年冬奥会的举办权，从那一年开始，我校开启了以冬奥教育为特色的育人之路。

学校从2018年起开设越野滑雪校本课程，当时，对滑雪满是憧憬的三年级学生陈三宝，开启了越野滑雪的旅程。越野滑雪是一项长距离滑行、需要体能保障的项目，久而久之，陈三宝从开始的兴奋逐渐转变到想放弃。班主任和家长一起鼓励和支持他，再次给了他奔向目标的动力和信心。经过近一年的训练，他不仅成为了校越野滑雪队中训练成绩最好的队员，还当上了队长。

2019年年底，满怀希望参加北京市第四届中小学冬运会越野滑雪比赛的陈三宝，只获得了第16名。

正当大家担心他还会不会坚持训练的时候，就在比赛后的第二天早上，他第一个便来到了训练场。孩子在长久的训练中，体会到了坚持的过程也是挑战自己的过程。孩子长大了！

前期的刻苦训练让陈三宝拥有了坚强的意志和不服输的精神，知道了如何面对挫折、战胜困难、永不放弃、超越自己。功夫不负有心人，在2020年北京市第五届中小学冬运会越野滑雪比赛中，他获得了第4名的好成绩，并给自己定下了2021年夺冠的目标。

学校的“小小冬奥组委”，是学生自治组织，一直坚持“人人有岗位，生生展风采”的原则。2020年“小小冬奥组委”主席鞠雅萱同学，被评为全国优秀少先队员，还参加了全国少代会。三年来“小小冬奥组委”的运行，受到北京冬奥组委新闻宣传部的高度认可：“电厂路小学的奥组委非常有工作成效，我们决定把北京冬奥组委的一张办公桌给你们，欢迎你们到北京冬奥组委跟我们合署办公。”

陈三宝、鞠雅萱、“小小冬奥组委”的同学们，是在奥林匹克教育中成长的学生代表。6年来，在一个个与冬奥有关的故事中，孩子们开阔了视野，增长了见识，体验到冬奥文化的魅力，追逐着属于他们自己的“卓越”。

2019年，国际奥委会委员小萨马兰奇亲临电厂路小学观摩冬奥教育成果时评价道：“奥林匹克精神不仅关乎顶尖运动员和奥运会，还应该发迹于校园。这是一种生活方式，电厂路小学孩子们眼中闪烁着光芒，我们看到了他们对冬奥会和冰雪运动的热爱，这令我们兴奋和自豪。”

（作者：薛东，系北京市石景山区电厂路小学校长）

《光明日报》（ 2021年02月02日 13版）

(责编：何淼、邓志慧)