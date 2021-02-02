2020年12月底，北京丰台8岁滑冰女孩马子惠在短道速滑比赛的视频引爆全网。短短的一段比赛视频，为何引来如此之多的围观和鼓掌？其实，就是被她摔倒后立刻爬起来的坚忍折服；被她奋力追赶的勇气和毅力鼓舞；更被她成功逆袭所表现出的卓越而感动……

这一切，都体现了体育的育人价值，更是把奥林匹克价值观和育人追求体现得淋漓尽致。马子惠是大家眼里“别人家的孩子”，也是我们想通过奥林匹克教育来培养的孩子。

近年来，人们的物质生活水平提高了，但是，体力活动减少，心理压力增大。这种状况在中小学生中表现尤为突出。“小胖墩”“小眼镜”的话题年年热，有心理问题的青少年也不断增多，且出现低龄化的趋势。这些问题已经成为制约青少年健康成长的突出问题。奥林匹克教育的参与主体多元、教育内容丰富、教育形式多样，是促进广大青少年学生健康成长、全面发展的天然载体。

现代奥林匹克运动走过了百年历史，在发展过程中已经形成了引领奥林匹克运动发展的奥林匹克主义，而促进“人的和谐发展”是奥林匹克主义的中心思想。同时，奥林匹克运动把对青年人的教育放在非常重要的位置，引导青年人要追求卓越、团结友爱、彼此尊重。因此，无论是站在教育的视角看奥林匹克教育，还是从学校体育的价值追求分析奥林匹克教育，其本身就是帮助孩子们更好发展的有效手段。

“参与比取胜更重要”这句奥林匹克运动名言广为流传。“现代奥林匹克之父”顾拜旦先生对这句话作了精辟的解释：“生活中重要的不是凯旋而是奋斗，其精髓不是为了获胜而是使人类变得更勇敢、更健壮、更谨慎和更落落大方。”在奥林匹克教育中，我们要坚持面向全体学生的理念，不求人人成为运动精英，但求人人参与运动，紧紧抓住体育课堂教学这个牛鼻子，通过教师培训、体育课堂普及、优秀课例交流等多种方式，引导中小学生参与奥林匹克教育活动和冰雪运动实践。

以北京为例，《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》和《关于实施北京2022年冬奥会和冬残奥会北京市中小学生奥林匹克教育计划的意见》印发后，全市中小学体育教研员和骨干体育教师参加奥林匹克培训。培训采取参观奥林匹克博物馆、听取奥运教育专家报告、一线教师奥运教育实践分享等方式，不断加深大家对奥林匹克运动的理解和认知，把握奥林匹克主义、奥林匹克精神和奥林匹克价值观的文化精髓，并将其准确传达给学生。近5年来，组织了形式多样的冰上、雪上运动技能提升班，累计培训中小学体育教师3000人次，有效补充了冰雪教师的数量。在日常体育教学中，要求教师主动渗透奥林匹克知识、传播奥林匹克文化、弘扬奥林匹克精神；鼓励有条件的学校，积极开展冰雪运动教学；在不适合开展真冰真雪教学的季节，鼓励教师开展轮滑、旱地滑雪等项目，为冬季冰雪运动项目教学奠定基础。

突如其来的新冠肺炎疫情，对学校体育工作和奥林匹克教育造成了严重冲击。由于体育运动的特殊性，学生的体育锻炼受到了很大影响：居家锻炼场地狭小、体育器材缺乏、活动内容单一枯燥、锻炼时间不统一等，教育活动在相当长一段时间里不能面对面开展……这对以“集体参与”为主要教育形式的学校体育工作造成了很大困扰。

面对疫情，我们更应坚持奥林匹克精神所倡导的“相互理解、友谊、团结”，一起面对、一起克服、共渡难关。为继续开展奥林匹克教育，有的学校把线下联赛调整为“奥运文化网上嘉年华”，设置“联赛海报征集”“奥林匹克篮球文化衫设计比赛”和“我的篮球联赛征文”等板块，鼓励学生通过绘画、设计和写作来畅想奥运；有的学校开展网上奥林匹克知识竞赛，引导学生通过多种方式掌握奥运知识，感受奥运文化，接受冬奥文化的熏陶。

（作者：樊伟，系北京教科院基教研中心体育教研室主任；李忠诚，系北京教科院基教研中心体育教研员）

《光明日报》（ 2021年02月02日 13版）

(责编：何淼、邓志慧)