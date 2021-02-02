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书包重新挂回书架、红领巾、校服重新收好、暂别亲爱的老师同学——放寒假了！

这个寒假，中小学校都布置了丰富多彩的假期作业。和往年不同的是，“叠被子”“洗衣服”“换灯泡”“做版画”等“与众不同”的寒假作业纷纷出现，成为学生寒假生活的亮点。疫情的阴霾还未散去，在这个以“居家”为主题的假期，布置假期作业要考虑哪些因素？特殊的寒假作业有哪些新形式？记者走进师生中间一探究竟。

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如果锻炼没有出汗，那么学生的运动强度就没有达到

体育作业：精准干预不长胖

“简单易操作，要能在家里完成，同时要考虑身体素质的均衡发展，考虑运动强度，运动时长。”长沙高新区虹桥小学体育教师龙克威向记者介绍他们的寒假体育作业：根据身体素质发展的敏感期科学设置力量、柔韧、耐力、协调等身体素质训练，既有规定性项目，也有个性化锻炼项目。要求学生每周不低于5次，做到学生身体指数不增加，简单地说就是不长胖。“今年的体育作业有一个特色内容就是在家云跳绳比赛，家长、老师、学生都可以加入其中。”龙克威说。

记者了解到，学校为鼓励师生、家长及周边社区居民都积极参与到身体锻炼中来，虹桥小学和延农社区联合通过“智慧体育”，发动智慧跳绳活动，活动设了各种有趣的居家“云比赛”活动，如家庭竞速王者、家庭持之以恒奖、数量之家、时长之家，活动还设置了丰富的、与健康相关的奖品，如智能跳绳、体脂秤、瑜伽垫等。

考虑到假期作业一般是在学生自觉自愿的情况下完成的，所以一次的时间不宜过长，否则学生会觉得枯燥。“我们布置的大部分运动都是不受场地限制就能够完成的，比如在家里的地板上、垫子上，或者家楼下的公园空地，非常方便，时间大约在30-45分钟可以完成。这样可以让学生形成习惯，每天坚持练习，要比一次练过量后很多天不练效果好很多。”北京大学附属小学体育教师马立军告诉记者，最简单的标准就是出汗，如果锻炼没有出汗，那么学生的运动强度就没有达到，简单的标准易于学生自己判断也有助于家长们督促孩子。

“除了布置大家都要做的身体素质练习，我们建议学生多做自己喜欢的运动，毕竟兴趣使然，能够使孩子爱上运动，形成终身运动的健康生活理念。”马立军说，在假期里很多同学会选择滑雪、网球、轮滑等适合学生爱好的体育运动。

这也是不少学校布置体育作业的初衷之一。“体育作业还是有别于其他学科作业可以通过试题去检查落实情况，学生的体质情况除了体育锻炼还和饮食、睡眠等有关。假期，正是养成学生运动习惯的好时机，逐渐成为体育爱好者。”北师大厦门海沧附校体育教师刘艺欣认为。

从2015年开始，北师大厦门海沧附校就开始给学生们布置体育作业，但今年却有所不同。“从原来的纸质作业单，到现在的信息化大数据收集，从某一运动项目的布置到现在针对6大体适能指标的训练。空间上的变化，从原来对某一运动项目的场地设备要求，到现在结合疫情居家练习，到家庭常用工具的使用。评价方式的改变，从自评到家长评价，再到现在的以赛促练，多种方式结合。”刘艺欣说，学校在放假前跟学生说明，返校之后，学校会根据我们假期作业的内容，不同年龄段会制定针对性的考试或者比赛。

今年体育作业有新意的地方在哪里？“精准干预，通过智脑，根据不同学生的身高体重运动数据等情况，计算出学生打卡情况，精准记录运动时长，运动负荷情况，提供运动处方。”龙克威说，“我们也在尝试让学生自主锻炼，像成人的微信运动一样，用将锻炼生活化，要求学生每周不低于5次的30分钟中等强度的身体活动。”

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灯泡坏了如何更换安装？废旧材料如何重新利用？

劳动作业：实践探究悟亲情

暂别课堂，回归家庭；拥抱劳动，收获成长。这个寒假，不少学生停下了赴外地实践、游学的脚步，“重新发现”了自己的三尺小屋——开启了居家劳动、和家人共同劳动的新天地。不少中小学生表示，自己的寒假作业单上增添了一份特殊的劳动作业。

灯泡坏了如何更换安装？废旧材料如何重新利用？天津市最近发布了《中小学寒假期间体育锻炼、劳动教育、国防教育活动指南》，为小学低年级、中高年级、初中、高中4个不同学段的中小学生各设计了16项寒假劳动项目，其中既包括叠被子、洗衣服、打扫房间等基本生活技能，也包括垃圾分类、安装节能灯、修理维护家居设施等“高级”技能。天津市建议，全市中小学生每天要进行不少于两个项目的劳动实践。

重过程、重实践、重探究，一份份精心布置的劳动作业让学生们体验的是“探索—发现—总结”的过程。“如果是两面擦拭的玻璃，首先准备两块抹布，一块在洗洁精水中浸湿，一块用清水浸湿，先用有洗洁精的抹布擦拭玻璃的正反两面，再用清水浸湿的重复擦拭，最后用干净的废旧纸张将剩余的水渍擦干即可。”兰州市第五十四中学初一三班杨建安同学这样分享他的劳动经验。据悉，兰州市多所中小学校给学生们布置了不少以劳动实践为内容的“动手”作业并鼓励学生总结“小窍门”。锻炼学生劳动技巧的还有河北省广平县第一实验小学的劳动作业，他们要求学生用饮料瓶、糖纸、旧布料等旧物品完成小制作，并给作品命名。江苏省徐州民主实验学校还要求学生亲手泡发芽苗菜，每天记录观察，并完成实验报告，中高年级同学还要求为父母炒一份豆芽菜，感谢他们的付出。

春节是关于家、关于亲情的节日。记者发现，不少学校的劳动作业强调要同家人亲密合作完成。河北迁安的部分小学生这个寒假可选择7个特殊任务劳动打卡，其中“这次换我为你做”任务鼓励父母向孩子讲述对孩子小时候的照顾，让孩子与父母进行角色互换，以同样方式关心照顾父母；“一盆水的作用”项目由父母和孩子一起思考、共同探讨一盆水如何最大限度进行使用；“楼道消毒我来做”由家长带领孩子携带消毒工具，对楼道公共区域进行消毒杀菌。兰州大学附属学校的寒假作业是“每天坚持给父母做一件事”，可以是泡杯茶、盛碗饭、捶捶背，也可以是送上一个拥抱或亲吻，“重点是要每天坚持。”更有的学校将劳动作业和年味结合，如青岛市第二实验小学引导低年级、中年级学生和父母一同制作窗花、拉花，制作花饽饽，高年级学生设计年夜饭菜谱，听家人讲述年夜饭必备菜的故事等。

“家庭作为学生成长的第一所学校，同样也是落实劳动教育，引导大家在成长过程中养成勤劳节俭好习惯的重要场所。本次寒假的‘7+1’（7个特殊任务+1个每日劳动）打卡帮助学生在家庭中养成爱劳动的良好习惯，营造相亲相爱、向上向善的良好家庭氛围。”河北迁安一位老师这样总结。

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在艺术实践中，激发想象力、创造力

艺术作业：提升自信感受美

今年寒假，西安市曲江第二小学的孩子们收到了一份特别的音乐作业清单：听歌曲画图画，录一段与音乐、舞蹈结合的抖音视频，为长辈演奏一曲新春旋律……

近年来，艺术类寒假作业成为越来越多学校的选择。这类寒假作业为何受到青睐？西安市曲江第二小学教研室副主任胡娜表示：“艺术是人们生活中不可或缺的部分。我们设计这些作业，目的是为了让孩子们在艺术实践中，激发想象力、创造力，成为热爱生活、人格健全的人。”

常州市新北区百草园小学校长任丽芳告诉记者，从2016年起，学校就开始尝试在寒暑假布置艺术类作业，包括音乐类、美术类和文学类等。她表示：“丰富多彩的艺术作业，不仅提升学生的艺术鉴赏和实践创新能力，还能培养他们自信、大方的艺术气质。”

什么样的艺术作业才是孩子们真正喜欢的作业？胡娜认为：“考虑到孩子的年龄特性，艺术作业必须有实操性，一定要让孩子觉得‘好玩’，在‘玩’中体会到艺术的乐趣。”

在今年的寒假作业中，不少学校将艺术作业与春节年俗、传统文化相结合。无锡市连元街小学就把江苏省非遗项目“无锡纸马”搬进了美术兴趣小组的寒假作业。连元街小学美术学科负责人冯城民介绍：“无锡纸马是一种传统的版画艺术，制作过程很有特色。我们希望学生在喜迎新春佳节时，能进一步了解民间文化，感受过去劳动人民对美好生活的期盼。”

作业完成了，要怎么评价？记者在采访中发现，大部分学校采取作品展示的方式。宜宾市来复镇中心小学校长何宇表示，在假期中，学校主要通过线上展示的方式进行，各班通过微信、QQ、钉钉等方式建立交流群，为孩子们搭建展示的舞台。任丽芳则表示，学校会在假期结束后，结合假期课程，通过作品展览、艺术节目展演、评选“假日艺术之星”等方式，来评价学生艺术作业的完成情况。

丰富多彩的寒假作业将带给学生哪些成长？“基础教育面对的是全体普通学生，布置艺术寒假作业的目的是激发他们的兴趣，培养他们的审美品位，帮助部分有兴趣有潜力的学生掌握一技之长。”冯城民最后说。

作者：本报记者 姚晓丹 靳晓燕 周世祥 唐芊尔

《光明日报》（ 2021年02月02日 14版）

(责编：何淼、申亚欣)