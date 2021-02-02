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假期里，家长是孩子的首席教师

赵刚
2021年02月02日08:11 | 来源：光明日报
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防疫常态化，孩子与家人相聚时间加长，假期更是朝夕相处。有的家长说孩子写完作业就是与手机相伴，无所事事。日益突出的亲子矛盾与不良的家庭教育种种问题，是长期的家庭教育学校化的具体体现，许多家长忘记了自身的教育主体责任与家庭教育应有的功能。假期，家长可以把以往忽视的家庭生活教育重视起来。家庭生活教育涉及人一生衣食住行的方方面面，内容繁多，但以下几件事家人互助共做，既改造家庭环境，又教育孩子，密切亲子关系，极有价值。

首先，家庭劳动教育。从清理以往顾及不上的家庭物品开始，教育孩子有序、科学地安排家庭生活环境。建议家长先让孩子拿出一个处理方案，家人探讨，让孩子有主人翁意识与成就感。小到书架上的图书归类、饰物摆放，大到居室重组等，都是智力与体力结合的优秀教育活动。哈佛大学有个多年的追踪研究，表明一个会做家务的孩子未来找到工作的机会是不会家务孩子的15倍。家务劳动对培养孩子手脑并用、责任感、生活情趣，都有着不可估量的作用。

其次，开展食育。防疫常态化，以及各地的有关规定，尽量减少外出就餐，正是教育孩子制作食品的机遇。增加多人合作类食品的制作，如包饺子、烹饪复杂类食品等，让孩子多动手，家长指导。家人间的同做同餐，家长评点、欣赏孩子餐桌上的“作品”，是一个幸福而富有意义的教育过程。民以食为天，食育对一个人的生活质量和建设未来美满的生活，富有深远的意义。

第三，整理家史。将祖辈与自家的老物件、老照片、家书等进行搜集、归类、整理，设计家史编写规划，有条件的做成电子文档，让孩子了解家族史、奋斗史、苦难史，是特色性的家庭教育，它对密切家族成员关系和家族文化建设，也有着独特的作用。

最后，家庭理财教育。一个漫长的假期，家长要给孩子在家中当一次“掌柜”的机会，让他支配日常开销，做出生活规划，从而学会理财、整合家庭资源，达到合理使用，这对孩子的成长作用巨大。犹太人的家庭教育多采用这种方法，他们认为一个孩子能管好一个家，将来就能管好一个公司，管理好社会，犹太人因而成了智慧与财富的代名词。

当然，寒假期间的家庭生活教育内容还有很多。在遵守防疫相关规定的前提下，利用游览、参观、社团活动等形式，活化家庭教育，密切亲子关系，都有助于孩子的成长。如果家长看不到家庭教育的独特功能，把家庭教育变成学校功能的完全延伸，这就失去完整教育应有的功效。生活化、个性化是家庭的特性，是其他社会组织无法取代的。家庭这个社会的最小组织，就是把以往忽略的家庭生活教育功能最大化、使家庭教育功能最优化，做到家校合作，为孩子的幸福人生奠基。

（作者：赵刚，系东北师范大学家庭教育研究院院长、国家社会科学基金“十三五”教育学重点课题《家校合作的国际经验与本土化实践研究》首席专家）

《光明日报》（ 2021年02月02日 14版）

(责编：何淼、申亚欣)

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