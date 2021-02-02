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有意义的寒假作业该什么样：十次说教抵不过一次亲身尝试

庄严
2021年02月02日08:10 | 来源：光明日报
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寒假来了，随着小神兽们的“纷纷归笼”，以家庭教育为主阵地的寒假作业逐渐浮出水面，排上重要日程。仍然以防疫为主基调的这个假期，学校的寒假作业怎么布置？家长又如何接盘？小神兽们又如何在截然不同的时空里自然过渡，学玩合一，自主自律地完成一个阶段的茁壮成长？新时期的老问题，需要我们每一位教育者好好谋划思考。

尽管各学校寒假作业的形式不一，但背后的目标与期待是一样的。寒假作业与学校作业有一个重要的不同，是孩子学习的场所发生了变化，这也意味着，寒假作业需要彰显一定的弹性和智慧，这样孩子们才容易上手，得心应手。

儿童化，让孩子做好玩的事

爱玩是孩子的天性。“玩中学”“学中玩”体现的是高质量教育的精髓。体育作业，让孩子们进行400米长跑，孩子个个会苦大仇深。但是让每个孩子胸前贴一张纸，慢跑时看谁的纸不随风飘舞，牢牢粘在胸前，一样达到了400米体能训练的目的。阅读作业也是如此。正襟危坐地要求孩子“必读10本书”，很可能孩子对这10本书就丧失了本来的兴致，好看的书也变成了苦役。但如果顺势设计“环游棋阅记”的游戏，把孩子们的假期阅读变成一个魔术拼图，读一本，积累一块，读完了，拼成整图，以此来换取开学“学生百家讲坛”（孩子们自己当老师，给全年级讲书）的入场券，相信孩子们一定不会抗拒。

自然化，让孩子们做顺势而为的事

家庭教育不比学校教育。学校的教育活动，是有目的、有计划、有组织的，而学校整体的规章制度，班级的班风班貌，对孩子的行为也有很强的约束力。但在家庭中，很难说孩子会自觉地服从一些规则，特别是来自父母制定的规则。日本著名心理学家河合隼雄说，任何一个孩子，都是在与父母的逆反中成长起来的。没有逆反，就没有成长。因此，父母要在爱和管教中游刃有余，让孩子们主动地服从，自觉地养成劳动、锻炼的习惯，本身就十分困难。

在这样的情况下，如果每次劳动锻炼都效仿学校作业的时长规定、量化考核，那么孩子的积极性一定会大打折扣。美育更是如此，作为一种特长、一种素养，所修习的时间一定是非常长久的，这背后越是功利，孩子越难体味真正的艺术滋养。

正因为家庭教育相比学校教育不那么刻意，所以对于体育、美育、劳动教育等习惯和素养，更多的需要自然的陶养。其中，最重要的是家长的以身示范、言传身教。而学校的寒假作业体现开放性、选择性，让家长自然而然地，运用各种契机鼓励引导孩子，这一点也十分重要。去年寒假，疫情影响，孩子们迟迟没有复学。小神兽们久居家中，无比想念校园，老师们给孩子布置了综合主题作业，“用你的画笔画出心中最美的校园”。不少孩子画画、写诗，很多父母也参与其中，个中深情厚谊催人泪下。

情景化，让孩子做有创造的事

通常来说，在学校做作业，老师对孩子们的准备工作“要求比较高”。美术、书法课作业，通常是在专业教室完成。笔墨纸砚，各种教学工具和器材等，给了孩子充足的准备。体育课更自不待言。各种运动教具，场馆器材，应有尽有。但是在家里的情况就不一样了，要完成这些作业，还需要老师把困难想在前，克服工具材料的困难，因地制宜，变废为宝，这样往往能收到意想不到的效果。疫情期间，孩子们的创意作画，用纸巾折成牡丹花，孩子们插花，献给母亲节的礼物就是很好的例子。

仪式感，增加孩子作品展示的机会

比如在布置作业之时，让孩子们有这样一种意识和感觉，如果我认真完成作业，就会得到学校的认可，老师和同学们的鼓励，那么他们就会以极大的热情投入这项活动。孩子们渴望自己的东西被看见，被慎重对待，各种参与感就被激发出来了。他们会感觉这不是作业，而是作品，凝聚了自己的智慧和心血。因此，学校从布置作业到宣布活动开始，需要增加一些仪式感，比如遴选一些优秀作品在某个特定的日子进行班级汇报、学校展示，并郑重地告诉他们，孩子们的内在创造力就会源源不断地涌流出来。

不同的作业林林总总，哪一种更科学，更有价值？整体来说，主题式、探究式、活动式作业很大程度上能激发孩子的参与感，让德智体美劳五育在潜移默化中体现。如北大附小假期的“种蒜苗”主题活动。孩子们不只参与蒜苗的培育劳动，根据水培、土培进行各种科学实验，还有的学生在此启发上，创编《三个大蒜头》的绘本故事。主题活动更像“春种一粒粟，秋收万颗籽”的效果，孩子们的潜能也得到了不同程度的挖掘和生长。

孩子们道德品质的真正提升，靠的是智慧开阔的实践活动。十次的说教抵不过一次的亲身尝试。无论体育美育还是劳动教育，身体力行的内容更容易积聚美德的力量，养成孩子们良好的品格。

（作者：庄严，系北京大学附属小学教师）

《光明日报》（ 2021年02月02日 14版）

(责编：何淼、申亚欣)

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