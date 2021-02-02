在人们的印象中，社区多是中老年人的舞台。但在浙江省台州市椒江区葭沚街道华诚社区，却有越来越多的青年走出家门，参与到社区治理的各个方面。

华诚社区成立于2018年，是椒江区一个年轻的城市社区。在目前常住的1万余名居民中，18-40周岁的青年就占到37%。如何让青年走出家门，改变青年“隐于市”的现象，团椒江区委提出打造“青春社区”，“让青年当主角，让社区更青春”，探索“共青团往社区走”。

为鼓励青年融入社区、参与治理，团区委和华诚社区首先创新报到制度，依托业主微信群和“智慧团建”“志愿汇”等平台，动员青年业主、团员、青年志愿者等主动到社区报到，形成“华诚社区青年库”。在此基础上，形成“青春智囊团”“青年宣讲团”“老乡会”“家燕团”等多支青年队伍，并将其“链接”到社区治理、居民生活的各个层面。

与此同时，团区委和社区结合辖区青年特点，全方位征求、收集青年意见建议和资源，形成“需求”“资源”和“项目”3份清单，并在社区设立代表工作室、青年议事厅、青年公益角、青年书吧、青少年心理咨询室等各种“青年之家”，为青年搭建交流平台，形成华诚青年的社交“朋友圈”。

据悉，至今主动到社区报到的青年达2700多人，占在此居住青年的70%多。华诚社区主任金宗忠说，社区从楼栋长到社区工作者，从志愿者到文体人员，都可以看到社区青年的青春面孔。

在新冠肺炎疫情防控中，许多青年主动挺身而出，不仅积极参与人员摸排、防疫知识宣传、卡点执勤等社区疫情防控，还从现实需求出发，从身边小事做起，发挥青年的网络优势，在线上集结智慧、力量，为居家的孩子开展线上课业辅导、居民生活物品配送等。青年从社区治理的旁观者变为参与者，展现出青年一代的责任与担当。疫情期间，100多位青年志愿者累计服务7000多人次。

青年的广泛参与也催生出社区的新活力。如今，健身运动、文艺活动、绘画摄影、法律讲座、亲子教育等活动被纷纷引入社区；青年作家课堂、青年摄影课堂等，吸引着越来越多的社区青年和居民参与其中；“青年学习社”“友趣社团”则让青年“常往社区走”。据统计，2020年，在华诚社区策划开展的各类主题活动就有20余场次。

针对社区居民关心的小区配套幼儿园就读、文明养宠、小区内电瓶车停放、消防安全等问题，社区的“青春智囊团”在2020年就15次展开专题讨论，并直接参与了辖区幼儿园孩子就读问题的调解。依托团属工作阵地，社区还引入大众公益、96345志愿者联合会、台州学院慈善义工服务队、爱自然生命力体系服务队等青年社会组织进驻，开展关爱留守儿童、青少年权益维护等服务。

为了让青年常驻，团椒江区委、葭沚街道团委定期邀请相关职能部门，线上解答社区居民关心的问题，收集居民意见建议，为青年参与社区治理提供方向；围绕青年就业创业、互动交流、素质提升等方面的需求，还推出“青年学习社”“友趣社团”等，以项目形式常态化举办职业规划指导、职业技能培训、青年兴趣课堂等活动，吸引青年“常往社区走”。

“越来越多的社区青年愿意挤出时间来为社会服务。”葭沚街道团委书记李丽丽告诉记者，“青春社区”已不仅局限于本地青年，华诚社区结合辖区实际，将工作延伸到外来青年和在外学子，定期开展城市融入服务，凝聚居住辖区“新华诚青年”，吸引在外大学生假期参与环境整治、文明劝导等社区公益活动。

在社区内外青年的推动下，华诚“青春社区”也自带辐射效应，“青年智囊团”“青年宣讲团”“跑小青”等多支队伍在社区组织下主动与辖区商务楼宇对接，为相关楼宇企业提供团建指导、工商注册、税务登记等相应服务。

“青年是社区生活中的重要群体。”团台州市椒江区委书记俞丰认为，华诚社区的青年作为，让人们看到了鼓励青年融入社区、参与治理的更多可能，“青年不仅可以为社区贡献力量，也在公共参与中实现自我价值。”

台州市椒江区委副书记马骏认为，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，青年是不可缺少的力量，吸引青年参与社区治理，成为推动社区建设与社会创新的生力军，不仅可以把青年的朝气、锐气、才气渗透到基层社区治理和服务，也提升了社区活力、推动社区的高效能治理。

记者 董碧水

(责编：何淼、邓志慧)