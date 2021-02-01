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高校如何用好下放的职称评审权

2021年02月01日08:09 | 来源：光明日报
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日前，教育部网站发布《人力资源社会保障部 教育部关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》（以下简称“意见”）提出，落实高校职称评审自主权，围绕健全制度体系、完善评价标准、创新评价机制，形成以人才培养为核心，以品德、能力和业绩为导向，评价科学、规范有序、竞争择优的高校教师职称制度。

其实，早在2017年，教育部、人社部印发的《高校教师职称评审监管暂行办法》就明确提出，高校教师职称评审权直接下放至高校，尚不具备独立评审能力的可以采取联合评审、委托评审的方式，主体责任由高校承担。这次发布的“意见”是对上述办法的具体落实。将职称评审权直接下放给高校，是落实和扩大学校办学自主权的重要举措，而高校要用好这一评审权，需要推进学校内部治理改革，切实发挥教授委员会、学术委员会在完善评价标准，创新评价机制方面的作用。

如果这次职称评审权能彻底下放，我国高校职称评审将全面实现高校自主评审，解决职称评审的双轨制问题。20世纪80年代，我国部分公办重点高校就开始获得教师职称评审权。在过去30多年时间中，高校自主评审和行政（部门）评审同时进行。没获得职称评审权的高校，教师的职称由教育行政部门统一组织。2018年，在《高校教师职称评审监管暂行办法》发布后，我国把副教授职称评审权全部下放给高校，如此一来，加上之前已有部分高校获得职称评审权，就只有部分高校的教授职称评审还实行行政评审了。

所有高校都进行职称自主评审，有利于高校根据自身的办学定位，制订本校的评价标准。同时，这也能消除行政评审带来的职称“身份化”问题。一名教师在一校被评为教授，到另一校也是教授，这影响教师的正常流动，在自主评审背景下，在某校被评为教授，到另一校还需要重新参加评（聘），如果达不到另一校的评（聘）标准，则不再是教授。

不过，把职称评审权下放给高校，需要防止名为高校“自主评审”，但依旧是行政评审的问题。这是因为，如果高校存在行政权、教育权、学术权不分的问题，由行政部门主导职称评审，制订评审标准，这样的评审就仍旧带有很强的行政色彩。我国之前已经获得职称评审权的高校，在评审职称时，重论文、专利、项目、经费，导致高校人才评价存在“唯论文”“唯专利”“唯项目”“唯经费”等问题，就是因为职称评审由行政部门主导，把行政部门追求的办学政绩，分解为职称评审以及教师考核的指标。而且，行政评价更在乎结果评价与数量评价，如对论文的评价，重视论文发表的数量和期刊档次，并不重视论文本身的创新价值。这也是催生论文代写、论文买卖交易的原因之一。

多来年，针对高校职称评审存在的SCI（核心期刊）崇拜等问题，我国有关部门一直要求高校调整评价标准。这次发布的“意见”，也提出克服唯论文、唯帽子、唯学历、唯奖项、唯项目等倾向，然而在具体落实时，教师们普遍担心，离开了论文、专利、项目、经费这些指标，职称评审会不会更讲人情关系，变异为关系评价？对此，舆论呼吁在把职称评审权下放给高校后，要进一步加强监管。在笔者看来，加强监管不是具体监管学校制定的评价标准，而应监管学校是否建立规范的评审程序以及健全的评审机制。不能因部分高校出现滥用评审权的问题，又把评审权收回，而要分析高校没有用好自主权的原因，坚定推进高校的内部治理改革。

高校要用好评审自主权，制订引导教师全身心投入教育教学、做高水平学术研究的评价标准，防止职称评审受行政和利益因素干扰，需要建立新的评价机制，即实行专业同行评价。就此，高校要推进治理改革，让教授委员会和学术委员会真正发挥作用。结合现实来看，当前我国高校成立的教授委员会和学术委员会，从委员的产生到委员会的运行，都需进一步增强独立性和专业性。

（作者：艾萍娇，系教育研究者）

《光明日报》（ 2021年02月01日 02版）

(责编：何淼、申亚欣)

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