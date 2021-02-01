薛磊

薛磊的评语

1月14日，15岁的苏州市立达中学初三（19）班学生王诗瑶翻开成绩册上的期末评语，读到了这样一段话：“C（石墨）=C（金刚石），看似平淡无奇的石墨，在特定条件下也能转化为璀璨夺目的金刚石。在积极进取中，你也一定会获得华丽的转身，寻找光彩耀眼的真实自己。”

王诗瑶高举着成绩册，兴奋地向伙伴们“炫耀”着班主任兼化学教师薛磊给予她的特色评语。

同学们发现，薛磊老师花费一周时间，为全班45名同学都分别定制了一段别出心裁的期末评语，评语均用化学方程式的形式呈现，让人眼前一亮。

充满化学风味的期末评语

王诗瑶学习成绩一直很好，进入初中后，课程日渐增多，她在很长一段时间内，找不到学习方向，名次也滑落到36名。要强的她心理压力很大。

在薛磊的鼓励下，王诗瑶开始尝试合理分配时间，并对每门课的内容进行详细归纳、绘制思维导图。渐渐地，她找回了自信。

这次期末，她的成绩也冲进了全班前二十。这段极具创意的期末评语满含着薛磊的鞭策与激励。

薛磊说，2018年，孩子们刚入学时，他就曾为孩子们定制寄语。他将每一位同学的姓名融入评语中，表达对同学们美好的祝愿。3年后，他希望通过同样的方式，将同学们带回“梦开始的地方”。

刘聿航是班级里的“学霸”。如今，他凭借优异的成绩已被江苏省苏州中学少年预科班录取。直到今天，刘聿航还记得薛磊2018年给他的寄语：“希望你以笔为船，在书海中扬帆远航。”

“我没有辜负薛老师的期望，未来我定将继续努力学习。”刘聿航内心充满感激。正是薛磊幽默风趣的讲课风格让他对学习充满了兴趣。

在这次期末评语中，薛磊送给刘聿航的化学方程式是关于甲烷和氯气反应。原来，在化学反应中，无论取代哪一个氢原子，反应的生成物都是氯化氢。

薛磊希望通过这个化学方程式告诉刘聿航：“不论你身处何方，只要继续努力，就能够更加优秀。”

翻开一本本期末评语，类似的“薛氏幽默”还有许多：“活泼的钠放置在水面上，会随着产生的气流到处游动，还时不时发出爆鸣声。正如你这学期在化学课上的表现，思维活跃，发言积极，使你在各个方面都有了闪光点。喧哗之后终将回归平淡，但老师还期望你能保持这番热情。”

比如：通电之后，连最普通的水都能转化为一种清洁的高能燃料。在今年的班会课上，老师看到了你策划与主持的潜力，看到了一个不一样的你。期待你在新的成长点有所突破，找到一个更好的自己。

又比如：“心思细腻的你就像深紫的高锰酸钾，一点固体即可渗透整个溶液，映出雅致的淡紫。希望在升温加热下，你能坚持不懈地绽放自己，释放出寄予美好希望的氧气滋养他人。胸中有丘壑，立马振山河！”

“Li（注：锂），是什么？密度最小的金属。正如小巧玲珑的你，不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。稍加变动，活泼的‘2-1’结构也能变成稳定的结构，已经有了勤奋刻苦、认真自觉的你，稍微变动就将其化为智慧的动力。”

不要忽视任何一个孩子

学生们眼中的“孩子王”“知心大哥哥”薛磊其实已经42岁。2002年，自南京师范大学毕业后，薛磊就来到这里成为一名化学教师。

2005年，薛磊开始担任班主任。19年的教学经验教给薛磊一个道理：不要忽视任何一个孩子。 薛磊在创作期末评语时，就充分考虑到每一个学生的个性与特点。

学生何家豪活泼好动、性格开朗，是班级里的“开心果”。给何嘉豪的期末评语，薛磊花费了一番心思。结合铁丝在空气中燃烧的反应，薛磊寄语何家豪：“如果将铁丝变成纳米级，那么在空气中它也能够燃烧起来。所以你要沉住气、耐住性子，学习也要更加细心哟！”

同样的化学反应也有不同的寓意。薛磊也将该化学方程式赠给了冯欣悦。与何嘉豪正相反，冯欣悦性格内向、沉默寡言。

在对冯欣悦的期末评语中，薛磊写道，“铁丝在空气中很难被点燃，但在氧气中燃烧却很容易。你要更加积极的融入外界环境，才能绽放青春的光彩。”

对于朝夕相处3年的学生，薛磊只希望通过化学课堂为他们带来成长的快乐。在课余生活中，他鼓励同学们广泛交友并收获美好的友谊。学生叶子、方若熙就是一对“黄金搭档”。

叶子开朗阳光，学习优异。但她却与性格迥异的方若熙关系甚好。在薛磊的鼓励下，两人结成了对子。一起玩耍的同时，叶子还悉心地帮助方若熙温习功课。方若熙的成绩明显得到提高。

看着这一对“好姐妹”共同进步，薛磊显得十分开心。在期末评语中，薛磊以“氢与氧化铜”为例，在性质活泼的氢气带动下，黑色的氧化铜也能显现出光亮的红色。

薛磊告诉方若熙，在生活、学习和工作中，朋友们的言行举止会影响自身的习惯与看法，那就让好朋友一起磨砺出最耀眼的光芒。

从1月5日开始，他就着手开展期末评语的“创作”，花费了一周课余时间与休息时间。周末，薛磊更是全天无休，加班加点完成“创作”。

对薛磊来说，为学生做一些事情并不算是牺牲个人休息时间。相反，他很乐意为学生们花时间、花心思。因此，课堂上总是充满着欢声笑语。

讲解固态、气态、液态等“三态变化”时，薛磊还与学生玩起了小游戏。在教室里，他与45名学生拥抱在一起。他允许学生们有轻微的移动，但不能大范围自由移动。“像我们现在这样，就是固体。”薛磊生动地讲解着。随后，他带领学生们在教室范围内不停移动：“像我们这样只能在教室里自由移动的就是液体。”

随后，薛磊又将学生们带到操场上，让他们自由奔跑模拟气体的状态。灵活多样的小游戏搭配细致地讲解，使学生们很快掌握了多个知识点。

让更多孩子给化学“写情书”

提起化学作业，初三（19）班的同学们脸上不禁露出笑容。原来，薛磊布置的作业在校内是出了名的有趣。“薛老师的作业并不是布置得少、任务轻松，而是更有趣味，可以带领我们探究化学的可能。”学生朱逸泓说。

“理科男”薛磊在布置作业时总会耍一把“文艺范儿”。朱逸泓对于化学课上布置过的作业大多记忆犹新。学期过半时，薛磊就在作业中要求全班同学给化学写一封“情书”。这让朱逸泓觉得十分新奇。

“化学是一门较年轻的学科。”薛磊说，总会有人提醒，化学制品、化学添加剂中含有有害的化学物质，这让很多人对化学望而生畏，而给化学“写情书”正是帮助同学们打消对于化学的陌生感。

薛磊的化学课带给朱逸泓极大的乐趣。她天天掰着指头盼望着薛磊拿着各种各样的教具走进教室。

她在“情书”中写道：“化学，你曾是我心间遥不可及的梦。当有一天，我走进你、接触你，感受那涌上心头的奇异与欣喜，我竟发现，你是那么的可爱。”

让朱逸泓惊讶的是，薛老师居然也和同学们一起完成作业。在薛磊所写的“情书”中更是玩起了年轻人们喜爱的“谐音梗”。他将锇、砹、铊、锝、镁、锂等5个化学元素排列在一起，谐音读起来就是“我爱她的美丽”。

这样的“土味情话”成为师生之间良性互动的一把钥匙。薛磊总是有办法逗得学生们捧腹大笑。在欢声笑语间，孩子们更加明白化学元素周期表的重要性，并纷纷将常用元素名称、符号反复背诵、记忆。

“化学作业是分组编排小品，这是只有在薛老师的课堂上才会拥有的‘福利’。”何嘉豪最喜欢薛磊布置的排练化学小品的作业。

在化学小品中，何嘉豪将化学物质的形态、特点，通过拟人化的手法进行呈现。他饰演“铜绿”这一物质时，为同学们表演了矿工们第一次在矿洞中发现该物质，并将其命名为“孔雀石”的场景。

“原来‘孔雀石’就是我的名字呀！”何嘉豪惟妙惟肖的演技，逗得大伙儿捧腹大笑。完成这一个“爆笑小品”其实并不容易。薛磊的悉心指导下，何嘉豪不光掌握了课本上的内容。他还在网上广泛搜集相关资料，扩充了许多有趣的化学知识。

在一个又一个小品中，薛磊将“填鸭式”的教学迅速转变为了学生自主学习的课堂新模式。不仅如此，课堂上的每一个小游戏、每一个有关化学的“段子”其实都浸润着薛磊的心血。

“每个孩子都像一个化学方程式。” 工作之余，薛磊习惯通过微信公众号来写一些教学感悟与人生心得。公众号名称“话鲜为怡”也是取自成语“化险为夷”的谐音。他希望学生们都可以让生活充满快乐，从而化险为夷。

1月10日，薛磊最新更新的一条动态写道：“为每一位孩子都找到了化学方程式，为他们的学期表现赋予期望。希望以此为三年的陪伴留下有意思、有意义的印记。”

在这条动态下，是初三（19）班同学们齐刷刷的点赞。对薛磊来说，这是他最幸福的时刻，也是作为一位人民教师所能获得的最高荣誉。

记者 李超 实习生 左智越

(责编：何淼、申亚欣)