这几天“八省联考”这个词在网络上热度很高。

全国第三批启动高考综合改革试点的河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆8个省份，其改革从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施，2021年是8个省份高考综合改革的正式落地年。1月23日-25日8个省份的考生，进行了第一次高考前模拟考试联考，这个考试被考生称为“八省联考”。

不过这个看似正常程序内的模拟考试，却上了微博热搜，阅读量达到好几亿。讨论的热点集中在两点上。

热点一是考试的难度，开考之后，就有网友在网上吐槽语文、数学内容难度较大，有的网友这样说“最后一道大题求的是北京大兴机场的曲线率，连题目都看不懂”。还有人这样留言“出卷人能有什么坏心思呢，不就不想让我考大学吗”“这个立体几何是北大数学系作业，双曲线是清华自招题”，甚至有人直呼：简直就是炼狱般难度。

第二个热点是泄题，刚一开考就有网友反映“八省联考”的语文作文题疑似出现了泄题情况，并担心此次泄题会对今年高考出题难易程度产生影响。

很快，参与“八省联考”的相关省市教育部门对此作出了解释：高考试卷有严格的保密要求，但这次八省适应性考试属于一次适应性模拟考试，对学生升学没有实质性影响，试卷本身并不涉密，没有“标密”，再加上受疫情影响，个别省市采用了线上考试的方式，导致出现了所谓“泄题”情况。也有专家明确指出，适应性测试和高考命题本身没有直接关系，也不存在“八省联考”结果影响高考命题难易程度的问题。

如此种种。

高考关乎千家万户，与之相关的话题，更是牵动着无数家庭的神经。所有讨论背后似乎都有这样的担心：会不会影响高考成绩？

那么，这个“八省联考”与高考之间到底有多少关联呢？

“其实，把这次模拟考试称为联考并不恰当，用‘同考’（同一时间、同样内容的考试）更合适，是8个省份在同一时间进行考试，8个省份之间没有太多的‘联’。”中国教育科学研究院研究员储朝晖说。

正如专家所说，这8个省份的考生既不会一起录取，各省考生的分数也不具有可比性。而且从政策上看，考生、考生家长也可以放下这份担心，我国高考实行的是分省按计划录取，各省考生的分数不能简单地进行横向对比。仅以本次8个试点省份的高考方案来看，高考总成绩由统考科目和学业水平选择性考试科目成绩构成，也就是说仅有语文、数学、外语3科是全国统考科目，其他各科成绩都不具有横向可比性。

“八省联考”就是一次适应性的模拟考试，重在演练与测试。就像湖南省教育厅官方微信上所说的那样：这次考试从命题、制卷、组考、评卷到录取等各个环节都严格参照高考标准，既让考生了解新高考的考试方式和考试流程，熟悉新高考试卷结构、试题风格、题型难度等，也是对全省各考点的准备和组织情况的一次演练。

这就是一次练兵，重在熟悉新高考的路子。而且所有省份都一再强调：成绩不会与正式高考挂钩。

那么，为什么还要用这种方式进行模拟呢？

储朝晖说，用这样的方式组织模拟考试减少了各省单独考试的工作量，也省去了各个省份自行出题自行考试而产生的互相攀比。

其实，适应性模拟考试的方式并不是今年才出现的。2020年北京、天津、山东、海南等4省市新高考落地，4省市也分别组织了新高考的适应性考试。

那么，对本次模拟考试更应该关注什么呢？当然是“新高考”的“新”！很多专家这样说。

记者经过梳理发现，8省份将采用“3+1+2”模式，“3”为全国统考科目，也就是语文、数学、外语，这3科所有学生必考；“1”为首选科目，考生须在高中学业水平考试的物理、历史科目中选择一科；“2”为再选科目，考生可在化学、生物、思想政治、地理4个科目中选择两科。

再有，在新高考模式下，高校将按照物理、历史两个类别分列计划、分开划线、分别投档进行录取。

教育部考试中心相关专家在接受中青报·中青网记者采访时曾经指出，这种方式与原来的文理分科不同，以往文理分科时两种科目组合的选择，现今有12种选择，这样既有利于打牢学生基础学科的根基，同时也可以充分结合学生的兴趣、志向和特长。

因此，考生可以利用这次机会充分体验新高考形式、了解选考科目等级赋分方式，以及志愿填报方式，然后结合自己的学习情况，结合自己的兴趣，作出升学规划，找到自己努力的方向。

“高考改革其实包含3个层次的改革，考试改革、招生改革、考试管理改革。”储朝晖说，现在我国高考改革的步伐是谨慎而稳健的，现在改革主要发力在考试改革上，如果改革措施全部到位，“解决的是‘一考定终身’的问题，到了那个时候考生和家长的压力和焦虑都将减弱。”

记者 樊未晨

(责编：何淼、申亚欣)