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看年轻一代的职业选择：既要工作，也要诗和远方

本报记者  袁子涵
2021年02月01日00:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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原标题：看年轻一代的职业选择（中国青年观察②）

江苏淮阴师范学院学生在招聘会上挑选岗位。
　　赵启瑞摄（人民视觉）

安徽理工大学2021届毕业生在校园招聘会现场参加应聘。
　　陈 彬摄（人民视觉）

对于年轻人而言，传统职业还是求职的第一选择吗？初入职场的不适应要用何种方式化解？职业与生活之间，能否“不做选择全都要”……作为职场新力量，当代青年择业观的变化，一直受到社会各界广泛关注。

记者调查发现，社会转型与技术进步正在推动当代青年择业观转变。立稳脚跟、期待“独立行走”的同时，他们追寻着自己的喜好与梦想。年轻人涌入职场海洋，既拥抱新型职业，造就了享受双重生活的“斜杠青年”，也存在着一言不合就“闪辞”等问题。

新型职业：年轻敢“尝鲜”

备好脚本，摆开道具，调整灯光。“3，2，1……”

“95后”余毅涵开始了新的拍摄。去年大学毕业后，广告专业的他没有坐进格子间成为一名白领，而是选择将自己的爱好变为工作，当起了全职美妆视频“UP主”。

“读大学的时候，我开始尝试做美妆视频，浏览量一般只有几百人次。但毕业前发的一条视频突然‘爆红’，很快被顶到视频平台首页。”余毅涵告诉记者，“我意识到，凭借努力也能有被大家关注的一天，于是下定决心全职当‘网红’。”

不过，对于视频“UP主”的工作，余毅涵保持了相当的冷静与理性。“我觉得‘UP主’是互联网时代产物中一份普通的工作，和之前所有传统行业一样，也需要不断学习、不断努力，通过学习行业领头羊的特色和优势来不断改进提高自己。”

目前，余毅涵最受欢迎的一则美妆视频已有近24万的播放量，作品也多次被推上视频网站首页。

近年来，像余毅涵这样从事新型职业的青年并不少见。社会科技发展的脚步越来越快，“三百六十行”之外的新型职业大批涌现。

《2019年生活服务业新职业人群报告》显示，在新型职业从业者中，“90后”占据了“半壁江山”，“95后”的占比超过22%。他们大多处于刚毕业或毕业不久的状态，新职业为处于择业期的青年提供了更加多元的就业选择。

中国社科院大学经济学院教授黄敬宝认为，青年对新型职业的青睐有经济和非经济两个层面的原因。“从市场的角度来看，新型职业代表全新或更高级的消费需求，有更大的发展潜力和更好的发展前景。”同时，黄敬宝指出，新型职业更符合青年具备的创新精神和冒险精神的特点，因此受到年轻群体的追捧。

不过，一些新型职业从业者也面临“成长的烦恼”。比如，行业“风口”变化快、职业发展不稳定、社会认可度不高等。

谈及自己如何从一名机械工程专业的毕业生转身为桌游馆老板，赵文鹏认为是爱好与行业“风口”共同使然。“2015年，我准备创业。在资金预算很少的情况下，我一点点缩小范围，最后觉得桌游是一个不错的机遇。”

入场近6年后，赵文鹏对桌游行业却隐隐有些担忧。“桌游这个领域已经处于一种比较饱和状态，市场竞争比较激烈，经营的利润也相对较低。”随着“风口”的变化，他计划以桌游市场来试水社交行业，准备下一次创业。

面对新型职业，一些父母也戴上了“有色眼镜”，认为这样的工作“不正当”“不稳定”。比如，余毅涵的父母至今对于儿子从事的工作还保留不同的声音。“他们对我这份工作是做什么、如何盈利等都了解得比较模糊。”余毅涵说。

不过，这些问题并没有冷却年轻人投身新型职业的热情。一项调查显示，在2000名青年受访者中，96.1%的人认为如果有机会，愿意去从事新型职业；62.5%的受访者认为新型职业能激励劳动者从更多角度拓展个人价值。

“斜杠青年”：要工作也要爱好

写字楼白领、健身房教练、电台主播、自由撰稿人……这些看似毫不相关的身份，在当下的年轻人身上却可能随机组合出现。这种拥有多重职业和身份的人，被称作“斜杠青年”。

小辉白天的身份是一名出版社编辑，下班后，他则是一名电台主播。说到自己的双重职业身份，小辉认为这是一个“在工作和爱好间折衷的选择”。

对于国学专业出身的他来说，出版社的工作专业对口，也是了解行业发展与拓展人脉的宝贵机会。而电台工作则能充分满足自己当主播的爱好，同时还有另一份薪水。

《中国青年报》社会调查中心对1988名18-35岁青年进行的一项调查显示，52.3%的受访者确认身边有“斜杠青年”。《2019年两栖青年金融需求调查研究》报告则指出，全国年轻群体中有主业的兼职者、创业者已超8000万人。

“斜杠生活”为什么受到年轻群体的青睐？

在北京大学研究员靳戈看来，“斜杠青年”的成因多种多样。一部分年轻人选择“斜杠生活”，是因为既无法舍弃本职工作带来的收入保障，又渴望能在兴趣爱好上继续深入挖掘。同时，还有一部分“斜杠青年”选择多面生活，是希望能够多元发展自己的兴趣爱好，渴望在不同的工作中得到锻炼和成长。

“90后”女孩莉莉在某一线城市从事健康顾问和舞蹈老师两份工作。在她眼中，这两份工作并不存在冲突。

“舞蹈老师的上课时间不固定，有许多零碎的闲暇时间。”莉莉告诉记者，“维持健康状态是每位舞者必须的修行，况且健康顾问咨询在线上就能开展。”于是，莉莉舞蹈与健康的“两栖”发展开始得自然而然。

“斜杠生活”作为多种职业体验，既能为广大青年带来更大的挑战和更多的新鲜感，也能带来更多的收入和发展机会。目前，莉莉就打算继续享受自己多元的工作体验，并为下一步的工作转型打下基础。

黄敬宝认为，莉莉这种“斜杠青年”的出现，主要得益于技术打破了时间和空间的限制。“身兼数职，需要协调不同的工作时间，而新技术的应用为远程办公提供了支持。互联网时代，工作的时空限制被打破，很多青年可以在业余时间完成第二职业或第三职业的工作。”

频繁跳槽：不愿在职场“将就”

“领导总是对我的工作这不满意、那不满意，又拿不出直接合理的修改方案。即使有挑不出错的时候，我也不会得到领导的表扬。”聊起自己的工作，小卓一肚子怨气。

去年7月，小卓的新业务策划被要求推翻重来，这成了压垮她的“最后一根稻草”。从上司的批评教育到作出离职的决定，她只用了半天时间。离职时，小卓还撂下“狠话”：是金子总会发光，既然这里不称心如意，还不如寻找下一个栖身之所。

前不久，同为“90后”的小一则选择从入职不足两个月的公司“跑路”。“每天从早10点到晚10点几乎都是待命的状态。如果十分钟内没有回复工作微信，上司的电话就打过来了。”

小一觉得自己躺在家的时间渐渐变成了工作时段，这样的状态让她在不断的高度敏感和紧张中失去了自己的个人生活。

职业社交网站领英发布的“第一份工作趋势洞察”显示，职场人第一份工作的平均在职时间呈现出随代际明显递减的趋势。“70后”的第一份工作平均超过4年才换，“80后”则是3年半，而“90后”骤减到19个月，“95后”只要7个月。

越来越多的年轻人不愿“将就”工作。许多人认为，自己不喜欢，就不会有工作热情。因此不断切换“赛道”，直至找到令自己满意的工作。时下，“一言不合就离职”“工作不是当初想象的模样就闪退”等“闪辞”现象也屡屡引发社会热议。

在靳戈看来，青年群体“闪辞”行为的背后，反映出社会环境的变化。“新兴行业带来的‘造富神话’引起了年轻群体如何进入薪酬提升‘快车道’的焦虑。‘996’等工作模式也为年轻人施加了更大的职场压力。”同时，社会上职位选择的丰富多元，也助推了“闪辞”现象。

但专家也认为，“闪辞”这一行为在青年群体中的频发，也是一种潜在的风险和隐患。

“理性的辞职或跳槽能增强工作技能和环境适应能力，是人力资本投资的一种形式，有利于青年的职业发展。而‘闪辞’主要体现为工作时间较短而频繁辞职，更多的是基于感性和一时冲动，不利于工作经验和人力资本的积累。”黄敬宝指出，“草率辞职后，如果没有再就业机会、就面临较大的失业风险，可能失去收入来源和生活保障。”

专家们建议，年轻人追随自己的意志自由选择虽好，但同时也要积极调整心态，努力主动去适应职场。当代青年要努力适应工作中可能遇到的压力与问题，熟悉工作中可能遇到的挫折，在选择“逃离”之外，也要努力实现职场生活的自洽。可以辞职，但要经过深思熟虑，而不能仅靠冲动。

(责编：何淼、申亚欣)

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