彭训文

“学霸”回乡种田、硕士生当快递小哥、一言不合就“闪辞”……近年来，每当这样的新闻出现，与年轻人择业、就业的相关话题就会引发人们讨论。

年轻人“好”的职业选择是什么？年轻人应该如何实现人生价值？社会上各方看法不一，有不解、质疑甚至论争。这种讨论折射出的，是年轻人择业观、就业观、成才观正在发生的变化。

曾几何时，在很多人眼里，政府机关、国企等稳定的职业，是年轻人特别是大学毕业生的首选。随着中国经济社会不断发展，职业门类更加丰富，年轻人的成才路径更加多元。他们当中，有人卖米粉，用互联网思维做营销，成就知名的餐饮品牌；有人回乡发展现代农业，把健康有机的生鲜送上人们餐桌；有人从普通外卖员、快递员做起，从基层岗位干起，一步步书写自己的精彩人生。

如果说和以前有什么不一样，那就是如今的年轻人更喜欢听从自己内心的召唤，勇敢追求梦想，这是青年一代充满活力与创造力的最好证明。他们尊重“过来人”的指导，但更希望按自己的想法闯一闯；他们羡慕父母带来的荣光，但更青睐不断达成自己设立的“小目标”；他们不想捧着所谓的“铁饭碗”和“金饭碗”度日，更乐于挑一份自己喜欢的事情做下去……年轻，是他们“折腾”的资本；环境，给予他们“造梦”的勇气。正如不少年轻人所说：“年轻气盛，才是年轻人。”

年轻人愿意“折腾”，对社会来说其实是一件好事。这意味着，社会舆论环境进步了。当经济越发展，职业和岗位越细分和多元，大众对年轻人的新职业选择才会更加开放包容，这正是激发发展活力的重要因子。当全社会都肯定、支持创新，创业者就有了实现人生价值的更大空间。这也意味着，技术创新在往前走。互联网信息技术的快速发展，正在使传统行业和就业岗位发生巨大变化，并创造了大量的新就业形态。在这个过程中，年轻人往往更能跟上技术革新的脚步。无论是农村还是城市的年轻人，只要勇于钻研新技术、发挥所长，就能创造新业态，找到个人发展的新方向。

不过，对于频繁“闪辞”等问题，还需要各方引导年轻人根据自身条件和外部就业环境来设计规划个人职业生涯。同时，也需要用人单位开动脑筋，用事业、感情、待遇等多种方式留住优秀人才，让年轻员工对企业尽快产生认同感、归属感和安全感。人尽其才、用当其位，方能最大限度地发挥年轻人的优势。

应当看到，当今时代面临的问题错综复杂，人类经历了史上罕见的多重危机，时代命题的解答方案系于青年一代。新时代中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，新的历史际遇呼唤青年一代有所作为，接力投身中华民族伟大复兴路上的奋斗。

作为“过来人”，不必哀叹“一代不如一代”，因为“过来人”也曾年轻过，他们同样相信“一代更比一代强”，都是站在“过来人”、社会乃至时代的肩膀上成长起来的。正因如此，社会得以进步，人类才有希望。

一代人有一代人的担当，一代人有一代人的历史际遇。不妨从尊重年轻人的理性择业职业选择做起，相信年轻人、呵护年轻人，多搭桥铺路，为他们“造梦”做好保障。例如进一步深化教育改革，强化因材施教，鼓励呵护学生的创造性，对高校毕业生创业就业进行科学性、分类精准指导；制定完善有利于大众创新、万众创业的各项政策，并在全社会营造尊重个性选择、支持理性选择的文化环境，如此方能让更多年轻人在实现“小我”与为国家和社会献力的“大我”中，寻求最好的结合点与平衡点，让每个年轻人赢得更多人生出彩的机会。

(责编：何淼、申亚欣)