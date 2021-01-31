寒假已经开启，如何让寒假作业既有意义又有意思？如何通过科学布置寒假作业让孩子度过一个充实的假期？

与我们小时候的寒假习题册不同，现在的寒假作业内容丰富，有阅读、练字、跳绳、小报、做PPT、做家务，种类繁多。而且，每一项任务都要求“打卡”。我加入了各种作业“打卡”群，孩子每完成一项任务，就要赶紧拍照“打卡”，稍不留心遗忘就会被点名。建议布置的作业更加符合学生年龄特点，不超标、超前、超难、超越现实条件，从而让作业真正成为孩子的任务，而不是家长的负担。

——山东省济南市某家长

除了书面作业，我们现在更注重实践作业，希望学生们能在实践中学习，实现“五育并举”。比如，围绕传统节日，我们有针对性地设计了各个年级的寒假作业：一、二年级学生动手制作生肖牛，了解中国牛的精神内涵；三、四年级学生通过做花灯、猜灯谜，了解春节和元宵节习俗；五、六年级学生动手制作家乡菜，为年夜饭贡献一份力量。爱动爱玩是孩子的天性，实践探究性作业形式新颖、知识延展性强，学生和家长普遍都很喜欢。不过作业布置过程中，也有众口难调之难，比如，如果要求学生将实践作业通过自媒体形式展示出来，一些家长会觉得太麻烦，如果不要求，个别家长会认为我们只布置不检查，不够负责。

——安徽省合肥市师范附属小学老师许治初

【点评】

从机械单调的做题，到丰富多样的实践，寒假作业的变化令人欣喜。如今，越来越多的学校意识到作业设计的重要性，将假期打造成学生积累知识、开阔视野、增长生活经验的好机会。寒假作业最终要取得好的效果，还需要家校之间形成共育的合力。家长不妨多花点时间陪伴孩子，参与、督促、支持孩子的学习与成长；学校在布置作业后，也不必强行要求“打卡”，不布置要求家长完成或需要家长代劳的作业。

作业是载体，折射的是教育理念的进步，也折射出家校共育的必要性。期待家校相互理解、加强沟通、共同努力，陪伴孩子度过美好而有意义的寒假生活

（本报记者 丁雅诵）

《 人民日报 》（ 2021年01月31日 05 版）

(责编：牛镛)