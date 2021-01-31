张 烁

日前，家庭教育法草案提请全国人大常委会会议审议。草案规定，未成年人的父母或者其他监护人在实施家庭教育过程中，不得对未成年人有性别、身体状况等歧视，不得有任何形式的家庭暴力。

家庭教育法草案给侵害未成年人合法权益者敲响警钟，对“打是亲骂是爱”的错误观念进行纠正：家庭教育，不是关起门来一家一户的“私事”，而是被纳入国家教育事业发展规划和法治化管理轨道的“国事”。“一家仁，一国兴仁；一家让，一国兴让”，家庭是国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点，办好家庭教育不仅事关孩子的健康成长，更事关公共福祉。

家庭是人生的第一所学校，父母是孩子的第一任老师。然而，养育了孩子，自然就能成为好家长吗？并非如此。不论是“不写作业母慈子孝，一写作业鸡飞狗跳”的抱怨，还是将殴打虐待孩子作为教育手段，都暴露出“施教者”教育能力的缺失。

家庭暴力作为一种惩戒手段，简单、粗暴。面对犯了错误的孩子，应用言传身教、循循善诱等科学方式教育，不能抬手就打。然而，家庭暴力对孩子身心造成的伤害不可估量，亟须叫停。需要注意的是，“家庭暴力”也应包括“冷暴力”，对孩子采取恐吓、呵斥、讽刺、冷漠等方式，也会伤害孩子的幼小心灵。其实，世界上最疼爱孩子的，莫过于父母。所谓“打在儿身，疼在娘心”，除了极个别的情况，如果能有更有效的方式把孩子教育好，家长一定舍不得动手。反之，在家长不掌握科学教育理念、不具备科学教育能力，甚至不能很好地控制自己情绪的情况下，让他们采取合理的手段教育孩子，很难。

办好家庭教育，“施教者”需要先受教育。江苏省妇联与有关部门开展的家庭教育现状问卷调查显示，近50%的家长不知道用什么方法教育孩子，约八成家长缺乏相关知识和经验借鉴，迫切需要家庭教育服务。办好家庭教育，家庭、学校、政府、社会都有责任。当前，一些地方和部门开设“家长课堂”“家长学校”，做出了积极探索。如江苏省印发《关于加强与改进中小学幼儿园家庭教育指导工作的意见》，要求中小学家长学校每学期组织1—2次家庭教育指导和实践活动。全面开展家庭教育指导迫在眉睫，令人欣慰的是，一些高校开设了家庭教育相关课程，部分师范类院校设置家庭教育方向，2020年，上海还推出了“万名家庭教育指导师培训计划”。

在立法管住家长“巴掌”的同时，我们还需认识到，“好孩子是夸出来的”也并不是万能灵药，奖励和惩罚都是教育的必要手段，如同前不久教育部出台的《中小学教育惩戒规则（试行）》，家庭教育也应被赋予科学合理的“惩戒权”。“溺子如杀子”，在孩子犯了错误时，适当适度的惩戒必不可少，如此，才能让孩子知敬畏、守规矩、懂进退。家庭教育立法，保护的是未成年人的合法权益，绝不是袒护纵容“熊孩子”。孩子不能只在赞美声中长大，适宜的批评教育十分必要。这就需要通过司法解释或案例宣传等方式，对家庭教育的“惩戒权”进行规范和引导，既划出红线底线，也挂上指路标识。

《 人民日报 》（ 2021年01月31日 05 版）

(责编：牛镛)