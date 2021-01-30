原标题：8岁女孩因病去世后 爸爸去陵园上班“陪伴”

孩子夭折是父母心头最大的痛，面对年仅8岁女儿的离世，河南汉子顾京阳选择来到安葬女儿的凤凰山陵园上班，他说这样可以每天和女儿聊天，女儿不会感到孤单。

顾京阳今年36岁，3年前他的女儿甜心被查出患横纹肌肉瘤（癌症），他和妻子带着孩子去北京接受治疗。从孩子5岁到孩子8岁，夫妻二人花光了家中所有积蓄，但最终没能留住孩子。2020年7月20日，疾病将甜心带离了这个世界。顾先生告诉记者，他一直无法接受女儿的离开，“回家之后我每天都在想女儿。”

“从孩子出生到去世，我们从来没离开过孩子，于是我就想，我如果能在安葬孩子的陵园上班，这样我每天都能见到她，孩子一个人在这里就不孤独，也不害怕。”随后顾京阳便联系了凤凰山工作人员，去往安葬女儿的陵园上班。顾京阳每天早上8点上班，第一件事就是擦拭亲吻女儿的墓碑，再陪女儿说说话。

甜心的墓碑前整齐地摆放着各种玩偶、水果和鲜花、甜甜圈、火龙果。顾先生说，1月14日是甜心的生日，虽然孩子不在了，但他还是会给孩子过生日，每年他都会送给甜心一个生日蛋糕和她最喜欢吃的火龙果，并把生日蛋糕上的玩偶保存下来。现在这些玩偶就粘在甜心的墓碑前。

顾京阳说，他最大的遗憾就是没能看到女儿走进婚姻的殿堂，“我曾经一直在想，孩子以后结婚的时候是什么样子的，生儿育女是什么样子的，但是现在都看不到了。”顾京阳告诉记者，甜心在临去世的前两三天曾告诉他：“爸爸，我想要一个小妹妹，我想给她起名字叫顾虎妞。”顾京阳说，他有过不再想要孩子的想法，觉得甜心就是他的唯一，再要孩子是对甜心的“背叛”，但想到孩子之前说的话，又觉得“如果要一个孩子的话，甜心可能就又回到我们身边了”。（记者 付垚 实习生 霍紫薇）

(责编：熊旭、王政淇)