原标题：高校科研团队成功预测10万方黄土滑坡

抛投式北斗滑坡监测装备

近日，长安大学一科研团队利用“高精度北斗地质灾害监测预警平台”，向甘肃临夏永靖县的黑方台地区发出滑坡预警。在预警指导下，当地干部疏散了3个村的6000多名村民，未发生人员伤亡。1月29日，北京青年报记者从永靖县参与此次疏解的工作人员处获悉，长安大学团队2016年起便在黑方台地区实施观察，多次准确向当地政府发出滑坡预警，避免人员伤亡。

当地因灌溉常发滑坡

1月27日14点47分，长安大学的“高精度北斗地质灾害监测预警平台”向甘肃临夏永靖县的黑方台地区发出红色预警，通知当地及时组织群众避险。当天20时53分，长安大学再次紧急发出了滑坡即将失稳的红色告警，7分钟后滑坡失稳破坏，发生了体积近10万方的黄土滑坡。

针对滑坡的原因，1月29日，黑方台地区裂缝当地观察人员刘女士告诉北青报记者，甘肃临夏永靖县黑方台地区常年干旱降水少，表面上为用于种植的白土，下层属于红土层，“我们这里下层红土是不渗水的，上层灌溉后，水渗入下层停在土层中，越积越多，就容易造成滑坡。”

据了解，由于2015年黑方台地区频频发生滑坡，曾经因一次滑坡摧毁了16户人家，自2016年起，长安大学的“空间定位与灾害监测研究团队”便选定了黑方台地区作为预警技术的研究对象，在当地放置监测仪器。

刘女士透露道，1月27日21点发生滑坡的区域属于台原，“上面有三个村庄，六七千人总是有的。目前因为机器预警及时，我们提前通知村民避险，没有造成人员伤亡。”

提前四天连续三次预警

2018年10月，长安大学张勤教授和黄观文教授研究团队就在黑方台地质灾害隐患点布设了北斗高精度监测设备，建立“高精度北斗地质灾害监测预警平台”，该设备能实时捕捉到毫米级的滑坡位移变化。得益于北斗三号全球卫星导航系统的组网成功，设备的监测精度也进一步提高，通过对高精度的滑坡位移监测序列进行分析，可以得到滑坡的运动状态，进而分析出滑坡所处的变形阶段，发出准确预警。

而针对此次滑坡，早在2020年12月23日，长安大学团队布设的党川5号北斗滑坡HF09监测点变形速率就达到5.3mm/d，触发黄色预警；2021年1月23日，变形速率达到25.96mm/d，触发橙色预警；2021年1月27日14点47分，变形速率达到68.72mm/d，触发红色预警。20点53分变形速率达到72.93mm/d，系统发出滑坡即将失稳的紧急红色告警。

已形成完整成熟的应对机制

据了解，2020年12月27日，张勤教授团队研发了针对“高位远程和应急艰险等复杂滑坡场景的无人机抛投式北斗滑坡监测装备”，并在黑方台党川滑坡进行了一次成功的试验性部署监测，为高位远程、应急等人员难以到达的危险场景的监测提供了可能，在为期一个月的监测过程中，完整地捕捉了本次滑坡的发育过程。

对此，刘女士表示，“最近的滑坡基本都在晚上，光靠肉眼、人力很难发现。但这项技术为我们预警得很及时，之前几次滑坡都提前几天预警，我们开始提前布控、疏散群众，已经形成了比较成熟、完整的一套机制。”（记者 屈畅 实习生 郭豪宇 统筹 池海波）

(责编：熊旭、王政淇)