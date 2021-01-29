人民网北京1月29日电 “将一些生活和自然界中的现象以及学科前沿和发展趋势等融入课堂教学，激发学生的好奇心和激情，让学生愿意主动学习，热爱学习。” “杰出教学奖”获得者中国科学院院士、英国皇家化学会会士、四川大学教授冯小明，在接受人民网记者采访时表示，当代高等教育者应当具备立德树人的育人精神，严谨求实的治学态度，因材施教的教学能力。

开设启发、鼓励式课题组

每周课题组召开组会时，冯小明会和学生一同温习课题组的文化和要求。在平时，冯小明都会在实验室陪着学生，他对每一位学生的身体和心理状态、性格以及研究进展等都非常了解。

冯小明指导的有机化学课题组已有20年历史，课题组有众多优秀学生参与。在和学生沟通时，冯小明常以启发、鼓励的方式去引导，以科学问题激发学生对科学的好奇心和激情，通过提出问题、解决问题培养学生的创新意识和创新能力。

冯小明表示，经过多年的沉淀和发展，课题组形成了以“智慧、勤奋、诚信、自信，抓住机遇，走向成功”的课题组文化，和“坚定信念、敢于创新、实事求是、强化责任”的课题组要求。

提升自己，教研相长

从教三十余载，冯小明始终把立德树人作为事业根本，以“智慧、勤奋、诚信、自信”和“坚定信念，敢于创新，实事求是，强化责任”为教育理念，坚守在教学一线、科研前沿，言传身教、躬亲示范，为国家培养出了一批勇于创新的优秀人才。在他的课堂，学生不仅学到了元素构成物质的规律，更体悟了成长进步的方程。

在分享教学经验时，冯小明指出，高校教师要坚持教育部提出的“以本为本、四个回归”，重视本科教育，回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想。真正做到立德树人、潜心治学。

“建议年轻教师要重视教学，热爱教学，通过教学将自己的知识融会贯通，使之系统化。同时要提升自己，培养出优秀学生，达到教研相长。” 对年轻教师，冯小明也提出了自己的建议。

信念是科研路上的最大驱动力

冯小明指出，做研究是把未知变成已知，途中充满不确定性。但做科研不可能没有困难，大量努力换来的，可能都是失败。虽然突破很难，但是一旦有了突破，就会打开一扇新的大门，引发一系列后续进展。

“刚开展研究工作的八年里，我和我的团队的研究工作并不顺利。但我们凭着执着的信念，对科学的激情和热爱，坚定开展原创性研究，最终在有机化学领域取得一定研究成果。”冯小明表示，这种信念是一种对未知的探索欲，它发自科研工作者内心,是克服困难、鼓励科研者不断前行的最大驱动力。（熊旭 实习生吴商羽）

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