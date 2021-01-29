原标题：北京2021年新增2万个中小学学位

北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉日前在北京两会期间接受采访表示，今年北京市将新增2万个中小学学位。

据介绍，新学位主要分布在核心区、中心城区人口密集地区和城市副中心、昌平“回天地区”等学位需求比较紧张的地区，目前有50所中小学已开工建设。到2025年，北京市将新建、改扩建和接收居住区教育配套中小学150所左右，完成后新增学位16万个左右。

此外，北京市还将完善学区化治理体系，科学划分学区范围，实现学区内教育教学协同推进、优势互补。健全集团化办学机制，加大场地设施资源和优质课程教学资源的统筹力度，帮扶薄弱学校和农村学校提高办学水平。

北京市还将加强优质教育资源市级统筹，包括在城市副中心、大兴国际机场临空经济区、中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城和北京经济技术开发区等重点功能区和人才聚集区，规划建设17所左右优质中小学学校，建成后提供优质中小学学位5万个左右。

据了解，北京将统筹推进城乡义务教育一体化改革发展，继续加大城区优质基础教育资源向郊区辐射力度，教育投入增量资源主要向财力薄弱区、人口导入区域、薄弱学校倾斜。 (记者赵琬微)

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