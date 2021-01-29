原标题：在英中国留学生：离开校园的第四个月，出租屋里的网课还在继续

自从所有的课程全部转成线上，伦敦艺术大学的大三学生叶宇彤已经四个多月没有踏入过校园了。除了一周出门采购一次生活物资，其余时间她都呆在出租屋里上网课、写论文。

“花着昂贵的房租和学费却只能上网课，住的离学校只有几百米远却不能去，我们这些在海外的留学生们太难了……”谈到疫情下的留学生活，叶宇彤很无奈。

叶宇彤告诉记者，原本按照学校的课程安排，2020年冬季学期要采用线上线下混合教学的方式，但随着疫情变得严重，去年9月起所有课程就都转成了线上，校园也关闭了，1月份刚刚开启的春季学期仍然是全网课。

叶宇彤也纠结过要不要回国，但她的专业是三年制，考虑到正值本科学业的最后一年，要准备毕业论文和申请研究生的材料，她决定留在伦敦。“在这我可以和老师们保持密切联系，在学校的‘网上图书馆’查资料、搜论文素材也很方便。”

她现在每周上四门网课，老师会把讲课的音频植入进ppt里，同时提供录好的课程视频。每门专业课都配有在线答疑的小课，学生们可以通过视频与教授实时沟通。如果还有问题需要单独与教授聊，就要通过邮件与教授约时间。

在叶宇彤看来，这种学习方式效果还不错。“比如哲学课这种难度较大的课程，以前听完两个小时的线下课，觉得自己还有很多东西没弄明白。现在可以一遍遍反复看录像，不明白的地方还能及时与老师交流，效果反倒比线下课要好。”

文科课程的学习更注重阅读量和课后的积累，在网课之余，叶宇彤几乎把时间都花在了阅读文献和书籍。“我们学校的网上图书馆非常好用，学校图书馆里的书在这里都能找到电子版，弥补了不能去图书馆的遗憾。”

当前英国的疫情形势仍然严峻，叶宇彤每天起床第一件事就是看新闻，了解最新的疫情情况。“看着一天天上涨的数字，心里还是挺恐慌的，我只能把出门次数减到最少，出门的时候做好最严密的防护。”

“我固定每周六去一次超市，买够一周的食材和日用品，其他时间都在屋里待着。”叶宇彤说，她住的地方离伦敦市中心比较近，周围的超市多，买生活物资还是比较方便的，但如果晚上去超市的话，像卫生纸、鸡蛋这些热销的商品很可能已经售空了。

虽然餐馆已经关门了，但还能经营外卖。叶宇彤平时也会在线上APP订购一些中餐外卖。“与国内不同，这里的外卖配送费挺高的，一份普通的单人餐外卖可能要花费100元人民币左右。”

春节临近了，叶宇彤准备和室友一起做一顿丰盛的年夜饭，通过微信视频与远在安徽的父母拜年。“虽然疫情下的留学生活不易，但还要坚持下去完成剩余的课程，盼望能快一点重返校园。”(中新网记者 吴侃)

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