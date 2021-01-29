原标题：全国首个校园高尔夫文化周将在深圳黄埔学校举办

近日，一份特别的寒假作业在深圳黄埔学校小学部班主任微信群中下达。这份寒假作业不同于以往仅限语文、数学、外语等科目范畴，这是一份关于校园高尔夫的寒假作业。

深圳黄埔学校下发给小学部1-6年级26个班近1100名学生的这份校园高尔夫寒假作业，源于一则关于“中国高尔夫球协会校园高尔夫发展计划黄埔学校校园高尔夫文化周活动”的筹备通知。该通知中提到：为了使本次校园高尔夫文化周活动顺利开展，教育引导全体学生积极参与体育相关活动，感受高尔夫球运动带来的乐趣，深圳黄埔学校特通知全体学生在寒假期间按照自己所在年级参与校园高尔夫文化周各项征集活动。

全国首个校园高尔夫文化周将在深圳黄埔学校举办 吴雯 供图

为充分展示深圳黄埔学校校园高尔夫运动所取得的丰硕成果，深圳黄埔学校计划于2021年4月在小学部举办全国首个校园高尔夫文化周活动，这次寒假作业的布置也正是为2021年春季学期开学后开展的校园高尔夫文化周活动做准备。

深圳黄埔学校校长万象贵表示，首届校园高尔夫文化周分为两大部分：一是文化类，包括作文大赛、手抄报大赛和故事大赛等；一是竞技类，包括球道设计、小小赛事官和校内赛等。让学校所有学生参与其中，也是最独具特色的校园高尔夫寒假作业。

全国首个校园高尔夫文化周将在深圳黄埔学校举办 吴雯 供图

深圳黄埔学校校园高尔夫文化周活动致力于学生们德智体美劳的全面发展，以“让更多学生成为知识(技能)的学习者、讲解者和传授者”为宗旨，在1周时间里将校园高尔夫文化和赛事活动进行多个单元的集中展示。

2018年10月，中国高尔夫球协会校园高尔夫发展计划正式启动，深圳黄埔学校成为该发展计划全国两个试点校之一。两年来，深圳黄埔学校在校园高尔夫教学、训练、赛事、人才梯队建设等诸多方面，进行了长久且卓有成效的探索与实践。2020年12月，深圳黄埔学校正式升级成为中高协校园高尔夫发展计划全国示范校。2021年春季学期即将举办的深圳黄埔学校校园高尔夫文化周，既是深圳黄埔学校校园高尔夫教学成果的集中展示，也必将把深圳黄埔学校校园高尔夫推向一个新的高度。

文化周期间，学校将组织两节校园高尔夫示范课程：低年级的跑道课程，在学校教学楼周围田径跑道上进行，主要内容是高尔夫推杆教学和体能游戏；高年级的场地课程，在学校教学楼天台练习场内进行，主要内容是校园高尔夫比赛和体能训练。这两节示范课将充分展现校园高尔夫以“体教融合”为理念的课程研发成果。

同时进行的还有“简易而不简单”的校园高尔夫校园赛，以黄埔学校小学部各年级队为参赛单位，近200人的年级队队员将通过3杆洞比赛、推杆挑战赛等比赛形式，最终按参赛选手总成绩排定名次并遴选12名深圳黄埔学校高尔夫球队——君子队队员。整个比赛除了参赛队员，更有许多同学以裁判员、出发员、计分员、巡场员和新闻官的不同角色参与其中，就连比赛的场地亦是依照学生们创作的球道设计大赛优秀作品而布置。

值得一提的还有校园高尔夫体能操，这套体能操由深圳黄埔学校与校园高尔夫共同研发，是在校园高尔夫空中课堂原有体能训练课程基础上加工、提炼、编排而成。届时将由一年级同学率先进行学习和演练，并在文化周上进行公开表演，未来还将在全国范围内推广。

“体教融合、学科融合、校园文化”是校园高尔夫文化周的三大特色。首届深圳黄埔学校校园高尔夫文化周活动，就是要通过学生们喜闻乐见的校内赛事和丰富多彩的活动形式，让所有学生们都能参与其中，在最大限度地普及和推广高尔夫球运动的同时，繁荣校园文化，达到中高协校园高尔夫发展计划“以体育人，文化赋能”的发展目标。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)