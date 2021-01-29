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四川一高校外籍教师：留在四川内江，过一个平安年

2021年01月29日08:50 | 来源：中国新闻网
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原标题：四川一高校外籍教师：留在四川内江，过一个平安年

四川一高校外籍教师：留在四川内江，过一个平安年

师生一行采购年货。 邹明 摄

28日，四川内江师范学院对外发布消息称：为了积极响应在川过节的号召，内江师范学院有一批外籍师生和外省老师选择留在内江过年。

“除了水果比老家贵，其余东西都很便宜。”内江师范学院孟加拉国籍教师阿诗玛表示，内江的鸡蛋、肉、鱼等，都比老家“相因”很多。阿诗玛和丈夫到内江万达购物中心采购年货，迎接即将到来的春节。和他们一起前往的，还有内江师范学院孟加拉国籍的学生安明东和石波妮。在此次年货采购中，师生一行购买了不少食材和生活日用品，满载而归。

“孟加拉国也有‘春节’，是每年的2月13日，‘新年’是4月14日。”阿诗玛说，她已经在中国生活了十多年。据了解，阿诗玛从2018年开始在内江师范学院任教，2020年还获得了“内江师范学院优秀教师”荣誉。此外，她还参加了学校举行的“我最爱的十大老师”评选等活动。

安明东用购买的食材做咖喱鸡。　邹明 摄

安明东用购买的食材做咖喱鸡。 邹明 摄

回到宿舍后，安明东用购买的食材做了咖喱鸡。“做咖喱鸡首先要把配料炒香。”安明东介绍，大蒜、洋葱、老姜要捣碎成泥，然后与辣椒、丁香、香叶、桂皮等大料等混合炒数分钟，再加水熬汤一两分钟后，放入鸡腿焖煮一个多小时就可以了。

2019年，安明东到内江师院学院就读土木工程专业。他觉得内江平安祥和，生活便捷，学校对外籍学生特别照顾，他在内江学习生活幸福感很强。“受疫情影响，今年不回老家，父母非常支持，他们认为我在中国过春节是幸福的、平安的，他们很放心。”

除了外籍教师选择“留川过年”，不少外省教师也有如此打算。“今年春节不回家，正好利用假期对过去的工作做个总结，好好规划一下2021年的工作。”老家在河南省安阳市的雷震还留在学校，梳理自己的教学科研课题。“目前，已经有很多同事邀请我春节期间到他们家做客，留在内江过年不孤单。”他来到内江师范学院任教已经五年多了，内江的美食和宜居宜业的环境吸引着他。

内江师范学院相关负责人介绍，内江师范学院将妥善安排留在内江过节的教师和学生的生活，让他们度过一个幸福年、平安年、吉祥年。 (王爵 邹明)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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