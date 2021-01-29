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中国驻洛杉矶总领馆向留学生及侨胞发放“春节包”

2021年01月29日08:49 | 来源：新华网
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原标题：中国驻洛杉矶总领馆向留学生及侨胞发放“春节包”

中国驻洛杉矶总领馆27日举行“春节包”线上发放仪式，给在美留学生及侨胞送去祖国的关爱和节日的问候。数十位侨界和留学生代表参加了线上发放仪式。

中国驻洛杉矶总领事张平在致辞中说，祖国人民时刻牵挂着海外侨胞和留学生的健康和安全。当前美国新冠疫情依然严峻，许多人今年春节不能像往年一样回国过年，希望这份特殊的礼物——装有防疫物资的“春节包”，给大家送去祖国人民的关爱，送去一份祝福和健康。

加州大学河滨分校硕士研究生李鸿宇在发言中表示，突如其来的疫情极大改变了同学们的学习生活，总领馆当时迅速发放防疫“健康包”，给了同学们雪中送炭的帮助。他说，因为疫情，今年只能自己在海外度过春节，但“春节包”再次让离家万里的学子们在这个中国人最珍视的团圆时刻感受到了“亲人就在身边”的温暖。

南加州华人社团联合会荣誉主席鹿强在发言中以切身体会介绍了侨胞在疫情中遇到的困难。他说，祖国是海外侨胞最坚强的后盾，在疫情关键时刻为侨胞们提供“及时雨”般的关爱和帮助。

据介绍，驻洛杉矶总领馆发放的“春节包”包含口罩、消毒液、贺卡、中国结以及致侨胞和留学生的慰问信等，将通过主要侨团和学联，以邮寄等方式，向留在总领馆领区的留学人员和部分侨胞发放。(记者高山)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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