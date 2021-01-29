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确保贫困地区义务教育有保障 改善教育面貌的格局之变

靳晓燕
2021年01月29日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：改善教育面貌的格局之变

【奋斗百年路 启航新征程·脱贫攻坚答卷】

打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会是人类历史上规模最大的反贫困斗争。这是一场改变山河、脱胎换骨的革命，是艰巨的伟大工程，是改善教育面貌的格局之变。

义务教育有保障，直接关系脱贫攻坚战质量。在教育领域，最大限度调动资源，最大限度地动员各方力量，落实“义务教育有保障”，通过“发展教育脱贫一批”，为全面打赢脱贫攻坚战奠定基础。

不失学辍学

建档立卡贫困家庭辍学学生由20万人全部动态清零

“义务教育有保障的目标基本实现。”2020年9月23日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，教育部副部长郑富芝表示。

一个下降的数据引人关注。据全国控辍保学台账系统显示：截至2020年9月15日，全国义务教育阶段辍学学生由台账建立之初的60万人降到2419人；截至2020年12月31日，人数降至682人。其中建档立卡贫困家庭辍学学生由20万人全部动态清零，为全面实现义务教育有保障和2020年九年义务教育巩固率达到95%的工作目标奠定了坚实基础。

截至2019年年底，我国九年义务教育巩固率达94.8%，小学学龄儿童净入学率达99.94%，相关指标已达到世界高收入国家平均水平，但一些地区特别是未摘帽县仍不同程度存在辍学现象，劝返难度大，是难啃的硬骨头。

如何啃下这块“硬骨头”？同心聚力，协同攻坚，压实责任。

国务院办公厅出台了《关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的通知》，明确政府及各方控辍保学责任。教育部等十部门印发了健全义务教育有保障长效机制的若干意见，加强对因学习困难、外出打工、早婚早育、信教而辍学学生群体的协作劝返。教育部与10余个省份签订了《打赢教育脱贫攻坚战合作备忘录》，将控辍保学作为首要任务。2020年年初，教育部党组成立调研指导小组实施挂牌督战，以52个未摘帽贫困县为主战场，以“三区三州”为决战地，实施精准帮扶。

多地实行“政府一条线、教育系统一条线”的双线多级包保责任制。列出任务、整改、销号、问责“四份清单”，组建控辍保学督战队，采取明察暗访方式，督促县级政府履行主体责任，有效解决辍学问题。

责任更实，手段更细。运用大数据和信息化手段，教育部会同公安部、国务院扶贫办建立了中小学生学籍系统与国家人口信息库、全国贫困人口库比对机制，组织各地进村入校、逐人逐户开展精准摸排，在摸清辍学底数的基础上，建立了控辍保学台账管理平台。

建档立卡贫困户子女、重庆涪陵区青羊镇兴安村三社的王菲终于愿意上学了。在涪陵职教中心美容美发班，王菲慢慢变得阳光自信、热爱生活。在过去的一年里，镇政府、镇教管中心、学校、村社等多个单位，对她给予充分关怀。老师们送教40多次、80多课时，还特别开展心理疏导。

江西省上饶市广信区是原国家扶贫开发重点区。在这里，对多次上门劝返仍不返校的，依法对辍学学生法定监护人提起诉讼，责令被告履行法定义务。另一方面，全面清理劳务市场，对招用未接受完义务教育学生的单位和个人，依法予以处罚，全面推进依法控辍形成合力。

辍学问题是一个全球问题，用感情的、经济的、行政的、法律的方式织就的控辍保学网络为世界提供了一份中国方案。

辛劳值得。

“我们建立了约60万辍学学生的台账，劝回来一个，就会销一个。我相信，这个数字一定还会继续下降。”郑富芝表示。

投入优先保障

国家财政性教育经费一半以上用于义务教育

“一个不低于、两个只增不减”的要求逐年落实。

国家财政性教育经费支出2019年达到40047亿元，首次突破4万亿元，是2015年的1.37倍；占GDP比例为4.06%，自2012年实现4%目标以来连续八年保持在4%以上。全国财政一般公共预算教育支出，2019年达到3.5万亿元，是2015年的1.34倍。

随着4%成果的持续巩固，用于义务教育的国家财政性教育经费2019年达到21119亿元，首次超过2万亿元，占国家财政性教育经费的比例达到53%。

“保基本、补短板、促公平、提质量”。国家财政性教育经费的使用，始终坚持进一步向薄弱环节和贫困地区倾斜，持续支持地方优化义务教育资源配置，缩小城乡、区域间差距，推进教育领域基本公共服务均等化。

数据改变背后，是党中央优先发展教育事业、优先保障教育投入的决心，是“不能让一个孩子因家庭经济困难而失学”的庄严承诺，是优化教育经费使用结构，优先保障义务教育“重中之重”优先保障教师工资“本中之本”，优先补齐学前教育“短中之短”，优先支持“三区三州”“坚中之坚”，优先资助建档立卡“困中之困”。这，支撑起了世界上规模最大的国民教育体系，建立了世界上覆盖最广的学生资助体系，有力推动了我国教育总体发展水平跃居世界中上行列。

阿布洛哈位于四川省凉山彝族自治州布拖县乌依乡，毗邻金沙江畔西溪河峡谷，三面临山，一面临崖，交通闭塞。在且沙次尔家崭新的门房外，挂着教育保障明白卡，上面清楚地写明帮扶负责人信息、教育保障情况、享受教育资助政策情况、教育资助类型。

从生活补助到营养午餐补助再到扶贫救助基金……且沙次尔都羡慕自己的孩子，他们可以一步步走出这里，看到更广阔的天地。

已入学的一个都不能走。把学生劝进来，还要确保学生能够“留得住，学得好”。各地全面落实各项教育惠民政策，确保义务教育上学“零”负担。建立建档立卡贫困家庭学生精准信息库，按照“一家一案、一生一策”制订帮扶计划，确保孩子不因家庭贫困而失学。

“‘两免一补’顺利实施了。‘两免’是对所有的学生免除学杂费、免费提供教科书；‘一补’是对家庭经济困难的学生进行生活补助，特别是为住校的学生提供生活补助。每年大约有4000万农村孩子享受营养餐的补助，这个计划已经覆盖到所有的国贫县。”郑富芝表示。

提升办学质量

办好贫困地区每一所学校，培养好每一名孩子

好的教学质量才能吸引孩子留在学校，也才能把贫困地区的孩子培养出来，这是根本的扶贫之策。从“有学上”到“上好学”，有质量的教育成为人们的期盼。

2015年10月17日，是我国第二个扶贫日。在第二个扶贫日到来之际，教育部在连片特困地区省市同步启动教育扶贫全覆盖行动。《国家贫困地区儿童发展规划（2014—2020年）》、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件等20项全覆盖教育扶贫政策中，既有贫困地区教育发展总体部署，也有具体支持项目；既有改善基础设施条件的，也有提高学生身体素质的。通过教育扶贫全覆盖行动的实施，努力办好贫困地区每一所学校，培养好每一名孩子。

数据显示，截至2019年年底，全国30.9万所义务教育学校（含教学点）办学条件达到基本要求，占义务教育学校总数的99.8％。全国有2767个县通过了义务教育基本均衡发展督导评估认定，占比达95.32%，23个省份整体实现县域义务教育发展基本均衡。

提高义务教育的质量，关键是教师。聚焦乡村教师队伍建设，一方面提升在职教师素质，2010年以来，“国培计划”累计培训中西部乡村学校教师校长近1700万人次；一方面增加教师数量，通过“特岗计划”，边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划等，为贫困地区输送优质师资力量，缓解教师短缺问题。

教育部面向凉山州、怒江州开展对口帮扶，吸引各方参与支持教师队伍建设。赴云南怒江州贡山支教团队的教师朱昭伦还记得支教的情形，“自习如何高效”“学生心中好老师标准”“主问题教学”等小课题研究让贡山老师们走近科研；上示范课，开《科研型教师成长之路》专题讲座，激活了大家的科研热情；在海淀基地赵杰志副校长的指导下，他们和贡山老师尝试体验型备课教研，全场沸腾。

而每每看到学生在宽敞明亮的教室里享受着优质教育茁壮成长，他们更加确信，这就是教育改变未来的力量。

（本报记者 靳晓燕）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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