原标题：关爱“事实孤儿”写进江苏省政府工作报告

最近，14岁的江苏南京市六合区马吉中学初二学生小雨（化名）一放学，就迫不及待赶回家。她坐进自己的“梦想小屋”，“感觉很幸福”——这是一间刚装修好的屋子，有宽大的床、整洁的书桌、明亮的台灯……6年前，小雨的父亲因车祸去世，母亲改嫁，小雨成为“事实孤儿”。

可喜的是，更多的“事实孤儿”将像小雨一样，拥有自己的“梦想小屋”。1月26日，在江苏省十三届人大四次会议上发布的政府工作报告中，首次单列出15类52件民生实事，其中包括“建设5000个事实孤儿‘梦想小屋’”。

“这是压力，更是动力，我们将汇聚更多力量，把这件实事办好，努力使青少年民生保障水平与新发展阶段相匹配。”江苏省人大代表、团江苏省委书记司勇说。

“事实孤儿”即为“事实无人抚养儿童”。小雨全家都靠奶奶孔祥明做零工维持生计，但由于青光眼等疾病，孔祥明的左眼已接近全盲，右眼也只能“微微看到一丝光亮”，孙女成了孔祥明的“眼睛”。

小雨的学习成绩很好，没有粉刷的墙壁上贴满了奖状，那是奶奶最大的骄傲。进入中学后，小雨放学做作业时只能将课本摆放在门厅的饭桌上，头顶上的小灯泡发出微弱的光。“我想拥有一个温暖的房间，有一张学习的书桌。”这个愿望深埋在小雨心底。

2020年10月，团江苏省委推动开展“梦想改造+”关爱计划，实现了小雨的愿望。工人们对小雨家进行了一个多月的装修，翻修改造了杂物间，配齐了床、书桌、椅子、衣柜、台灯、小书架等物品，并确保装修所用的每款涂料、材料无公害、无污染。

如今，小雨在书桌摆上了她喜欢的小物件。每逢周末，她都会邀请同学来家里做客。坐在明亮的房间里做功课，与同学聊天，是她最开心的事。

“梦想改造+”关爱计划启动后，江苏各级团组织在逐一入户走访的基础上，摸排出1万名“事实孤儿”，试点建设了200间“梦想小屋”。

早在2014年，江苏就在实践中发现部分困境儿童认定程序复杂，存在保障不全面、不充分等问题。

2018年7月，江苏将“事实孤儿”纳入救助范围。几个月后，“江苏经验”推向全国。（中青报·中青网记者 李超）

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