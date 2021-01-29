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共青团“童心港湾”伴乡村留守儿童平安快乐过寒假

2021年01月29日08:26 | 来源：中国青年报
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原标题：共青团“童心港湾”伴乡村留守儿童平安快乐过寒假

　　新春来临之际，共青团中央、“童心港湾”全国项目办在寒假期间动员社会各界组织开展共青团“童心港湾”关爱帮扶、送温暖公益活动。

　　本次活动围绕“亲情陪伴”“情感关怀”“自护教育”“励志教育”，通过开展一项关爱帮扶、举办一次优秀共产党员故事会、满足一个“新年微心愿”、组织一场自护教育、开展一次陪伴阅读、向父母表达一次感恩的方式关爱留守儿童，并倡议他们的父母及全社会响应国家春节防疫政策要求，春节期间“在岗原地安心过年”“不聚餐、不聚集、不走访”。

　　在四川省射洪市金华镇西山坪村“童心港湾”（童伴之家），童伴妈妈、射洪市心宁心理协会志愿者、射洪市大学生志愿者协会为留守儿童送去春节暖心物资礼包，为他们组织心理关爱活动，为他们科普出行安全、消防安全、饮食安全和疫情防范等知识；同时，发动青年志愿者协会的大学生帮助小朋友辅导寒假作业。

　　四川省遂宁市船山区永兴镇联盟村“童心港湾”（童伴之家）组织开展了童伴妈妈“爱的陪伴·千里团圆”三大行动。他们先是联系到春节不返乡的留守儿童父母，逐一收集其对孩子的新年祝福视频和送给子女的新年礼物，然后在遵守疫情防控规定的基础上，把每个“爱的惊喜”逐一送到孩子们家里；同时邀请新媒体达人协助童伴妈妈入户，给留守儿童拍摄向父母表达思念感恩之情的新年视频；组建“童心港湾”亲子群，开展线上陪伴阅读和自护教育活动，通过分享爱国教育视频、安全保护漫画和好故事的方式，不仅引导父母加强对孩子的关心，也丰富儿童的假期生活。

　　在山西灵丘，共青团“童心港湾”联合当地村委会、学校共同开展“安全防护平安港湾”自救自护教育、“大手拉小手”参与易地扶贫搬迁社区治理、“政策我知道”等活动，还计划组织留守儿童和在外务工、就地过节的父母进行春节“云拜年”。

　　在安徽泗县，共青团泗县委员会组织部分团代表，联合县人民检察院、县妇联等单位，先后赴刘圩镇刘圩村、草沟镇草沟村、泗城镇大吴村及大庄镇曙光村等“童心港湾”，捐赠《少年博览》杂志、青少年心理读本，以及未成年法治宣传手册50套、圆珠笔及笔记本400套；还为留守儿童开展安全自护知识教育，发动监护人、乡村教师注重倾听孩子们的心声，保护儿童健康成长。

　　寒假期间，广东、江西、湖南、河北、河南、黑龙江等地“童心港湾”还发起“新春微心愿”、感恩教育、陪伴阅读、“同唱一首歌”迎党成立100周年爱国教育等公益活动，陪伴乡村留守儿童平安过寒假、开心过大年。

　　据悉，“童心港湾”是由共青团中央发起，中国光华科技基金会、团中央青年发展部、中国青年报社联合社会各界，共同建设的常态化服务农村留守儿童的公益平台，是县级共青团组织落实“大抓基层”要求的工作阵地，有效推动了我国农村留守儿童关爱服务体系建设。

　　2020年，全国项目办本着“着力深化、扎实推进、稳扎稳打、提质扩规”的工作原则，加大募资力度，出台建设标准，规范阵地管理，在全国15个省份89个县建设共青团“童心港湾”村级阵地329个，支持资金物资3095万元，组织家访共3420余次，组织走进文昌探月航天励志行、共青团“童心港湾·文化下乡“等主题活动1400余场；各省级项目办积极开展工作，其中，四川省项目办建设共青团“童心港湾”（童伴之家）1326个，2020年共开展疫情防控、暑期安全自护、禁毒防艾等主题活动1.48万场次。据不完全统计，2020年全国共青团“童心港湾”服务留守儿童超过30.1万人次。

　　2021年，全国项目办将秉承“了解好需求，链接好资源，建设好阵地，培养好队伍，提供好服务，管理好人财物”的总体思路，“保护好、教育好、引导好”农村留守儿童，助力孩子们健康成长，助力国家“十四五”乡村振兴战略的实施。（中青报·中青网见习记者 王璐璐）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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