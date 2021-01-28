人民网北京1月28日电 （记者孙竞） 近期，我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，加之春节、寒假将至，校外培训场所疫情防控形势严峻复杂。为防止出现因校外培训造成疫情扩散，规范寒假期间校外培训机构管理，减轻学生过重校外培训负担，教育部日前发出提醒。

提醒中说，各级教育行政部门要根据当地党委、政府对疫情防控工作的部署和要求，联合卫生健康、市场监管等部门加强寒假期间对校外培训场所的监督检查，务必按照疫情防控标准和要求严格管理，严肃查处违法违规培训行为，切实维护中小学生身心健康。疫情中高风险等级地区，必须停止一切线下校外培训活动。

各级教育行政部门要提醒面向中小学生的校外培训机构，认真落实当地疫情防控工作要求，确保防疫工作不留死角。同时，规范校外培训行为，不得超标超前培训加重学生负担，不得一次性收取或变相收取时间跨度超过3个月的费用，形成退费困难隐患，加重家庭经济负担。

各级教育行政部门要提醒广大学生家长，把孩子身心健康放在第一位，关注当地党委、政府的防疫要求，监督校外培训场所防疫工作，共同维护安全环境。学生家长要树立正确的教育观念和成才观念，不过度施加压力，科学、适度安排孩子寒假学习、生活和锻炼，让孩子度过一个安全、愉快、温馨的寒假。

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